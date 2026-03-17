Συνάντηση Υφυπουργού Υγείας Δημήτρη Βαρτζόπουλου με αντιπροσωπεία Γερμανών βουλευτών του CDU και εκπροσώπους του Ιδρύματος Konrad-Adenauer-Stiftung. Ο Υφυπουργός Υγείας, αρμόδιος για θέματα Ψυχικής Υγείας και Εξαρτήσεων, κ. Δημήτρης Βαρτζόπουλος, πραγματοποίησε συνάντηση με αντιπροσωπεία Γερμανών βουλευτών του CDU και εκπροσώπους του Ιδρύματος Konrad-Adenauer-Stiftung.



Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι εν εξελίξει μεταρρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας στον τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δημιουργία του Εθνικού Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ΕΔΥΨΥ) και του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ), οι οποίοι αποτελούν δύο κομβικούς πυλώνες για τον εκσυγχρονισμό και την ουσιαστική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στη χώρα.



Παράλληλα, αναπτύχθηκε εκτενής διάλογος γύρω από το μοντέλο της Μακροχρόνιας Φροντίδας Υγείας, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών. Στο πλαίσιο ενίσχυσης της συνεργασίας και της μεταφοράς πολύτιμης εμπειρίας μεταξύ των δύο πλευρών, υπήρξε κοινή θέληση για επίσημη επίσκεψη του Υφυπουργού Υγείας στο κρατίδιο της Σαξονίας.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ακολούθησε διευρυμένη επαφή της γερμανικής αντιπροσωπείας με τον Υπουργό Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναδείχθηκε η ισχυρή βούληση και των δύο πλευρών για περαιτέρω σύσφιξη των διμερών σχέσεων Ελλάδας και Γερμανίας στον κρίσιμο τομέα της Δημόσιας Υγείας.



Η ενδυνάμωση των διεθνών συνεργασιών αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού και ανθρωποκεντρικού συστήματος ψυχικής υγείας.