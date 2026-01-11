Η Ιορδανία ανακοίνωσε σήμερα ότι συμμετείχε στα νέα πλήγματα που εξαπέλυσαν το Σάββατο 10 Ιανουαρίου οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εναντίον του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία, τα οποία έγιναν ως απάντηση στην επίθεση της τζιχαντιστικής οργάνωσης τον Δεκέμβριο που κόστισε τη ζωή σε τρεις Αμερικανούς.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας διεξήγαγαν, στο πλαίσιο του διεθνούς συνασπισμού, «αεροπορικά πλήγματα εναντίον πολλών στόχων της τρομοκρατικής οργάνωσης «Νταές»σε πολλές περιοχές του συριακού εδάφους», αναφέρει η ανακοίνωση του στρατού, η οποία χρησιμοποίησε το αραβικό ακρωνύμιο του ΙΚ.

Το Σάββατο οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι διεξήγαγαν πλήγματα «μεγάλης κλίμακας» εναντίον του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία, στο πλαίσιο της απάντησή τους στην επίθεση που προκάλεσε τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών και ενός διερμηνέα τον Δεκέμβριο.

Σε ανακοίνωσή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, η αμερικανική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom) εξήγησε ότι διεξήγαγε «σε συνεργασία με δυνάμεις εταίρων, πλήγματα μεγάλη κλίμακας εναντίον πολλών στόχων του ΙΚ σε όλη τη Συρία».

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη στοχοποιήσει την τζιχαντιστική οργάνωση μετά τη φονική επίθεση της 13ης Δεκεμβρίου στην περιοχή της Παλμύρας. Στα τέλη Δεκεμβρίου είχαν ανακοινώσει ότι έπληξαν «προπύργια» του ΙΚ και πάλι με τη στήριξη της Ιορδανίας.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, η επίθεση κατά των Αμερικανών πραγματοποιήθηκε από μέλος της τζιχαντιστικής οργάνωσης. Αυτή ήταν η πρώτη αυτού του είδους επίθεση που έχει αναφερθεί στη Συρία μετά την ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024.