Τουλάχιστον πέντε μέλη της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (IK) σκοτώθηκαν στους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ στη Συρία, το βράδυ της Παρασκευής 20 Δεκεμβρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το περιστατικό συνέβη μια εβδομάδα μετά την επίθεση, η οποία στοίχισε τη ζωή σε δύο μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων και τον διερμηνέα τους στην περιοχή της Παλμύρας.

Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν «ο επικεφαλής πυρήνα» που ήταν αρμόδιος για τα drones στην περιοχή, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διευθυντής της ΜΚΟ αυτής, ο Ράμι Άμπντελ Ραχμάν, συμπληρώνοντας πως οι πέντε θάνατοι καταγράφτηκαν στην επαρχία Ντέιρ Εζούρ (ανατολικά).