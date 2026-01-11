Πέθανε ο συνιδρυτής του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος «Grateful Dead», Μπομπ Γουίρ σε ηλικία 78 ετών, όπως ανακοινώθηκε μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Instagram.

«Με βαθύτατη θλίψη, ενημερώνουμε για τον θάνατο του Μπόμπι Γουίρ. Αναπαύθηκε εν ειρήνη, περιτριγυρισμένος από αγαπημένα του πρόσωπα, αφότου νίκησε θαρραλέα τον καρκίνο, όπως μόνο ο Μπόμπι μπορούσε. Δυστυχώς, υπέκυψε σε υποκείμενη πνευμονική πάθηση», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Η γνωριμία του Μπομπ Γουίρ με τον Τζέρι Γκαρσία, σε ηλικία μόλις 16 ετών, οδήγησε στον σχηματισμό του συγκροτήματος Grateful Dead που μεγαλούργησε για περίπου τρεις δεκαετίες και το 1994 συμπεριλήφθηκε στο Rock and Roll Hall of Fame.