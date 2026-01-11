Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι φέρεται να εξετάζει την προκήρυξη πρόωρων εκλογών, σύμφωνα με τον Χιροφούμι Γιοσιμούρα, επικεφαλής του συντηρητικού κόμματος Ισίν -εταίρου του κυβερνητικού συνασπισμού.

Η εφημερίδα «Yomiuri» αποκάλυψε την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, επικαλούμενη κυβερνητικές πηγές, ότι η πρωθυπουργός Τακαΐτσι εξετάζει το ενδεχόμενο προκήρυξης πρόωρων βουλευτικών εκλογών το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη δημόσια ραδιοτηλεόραση (NHK), ο Γιοσιμούρα ανέφερε -μεταξύ άλλων- ότι μίλησε με την πρωθυπουργό την Παρασκευή και συμπέρανε ότι η Τακαΐτσι σκέφτεται ήδη το χρονοδιάγραμμα των εκλογών. «Δεν θα εκπλαγώ εάν λάβει τελικά την απόφαση για προκήρυξη πρόωρων εκλογών, όπως ανέφεραν μέσα ενημέρωσης», δήλωσε ο Γιοσιμούρα.

Η 64χρονη Σανάε Τακαΐτσι -μια σκληροπυρηνική συντηρητική πολιτικός με εθνικιστικές απόψεις, επικεφαλής του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος- ανέλαβε τα καθήκοντά της στις 21 Οκτωβρίου και έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας.