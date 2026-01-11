Νευρικότητα προκαλεί στους κόλπους κυρίως των κομμάτων της αντιπολίτευσης το προαναγγελθέν κόμμα Καρυστιανού, καθώς τα «μαχαίρια» έχουν ήδη βγει από τα θηκάρια και η πόλωση προμηνύεται ότι θα είναι διαρκείας.

Ο πρωθυπουργός κλείνοντας 10 χρόνια στο τιμόνι της ΝΔ στην επετειακή εκδήλωση που έγινε χθες στην κομματική έδρα της παράταξης στο Μοσχάτο προανήγγειλε ότι το 2026 θα είναι χρόνος που θα «τρέξουν» σημαντικές μεταρρυθμίσεις προκειμένου την Άνοιξη του 2027 οι πολίτες να εμπιστευτούν για τρίτη συνεχόμενη φορά στις εθνικές εκλογές τη ΝΔ.

«Ο κόσμος πάντα μπορεί να αισθάνεται μια κούραση, να σαγηνεύεται, ενδεχομένως, από κάποιες «σειρήνες» εναλλακτικών προτάσεων» επισήμανε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλώντας άπαντες να είναι πολύ προσεκτικοί γιατί -όπως και στο παρελθόν- «η χώρα πλήρωσε ακριβά το λαϊκισμό».

Έκανε μάλιστα την έμμεση αντίστιξη με κόμματα του αντιπολιτευτικού φάσματος λέγοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να τάξει πράγματα που δεν μπορεί να υλοποιήσει. «Έστω και αν μερικές φορές γινόμαστε προσωρινά δυσάρεστοι, έχουμε δεσμευτεί να λέμε την αλήθεια στους Έλληνες πολίτες και ξέρουμε ότι έχουν την κρίση να ακούν και να ξεχωρίζουν τις φωνές της υπευθυνότητας από τις φωνές του λαϊκισμού και της ανευθυνότητας» επισήμανε.

Με ορόσημο το 2030

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει τον πολιτικό ορίζοντα με βάση την Ελλάδα του 2030 μια ημερομηνία η οποία έχει ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς θα συμπληρώνονται 200 χρόνια από τη «ληξιαρχική» πράξη γέννησης του νεοελληνικού κράτους. Κάνει λόγο για ένα σημαντικό χρονικό ορόσημο, προκειμένου – όπως τόνισε- να «τελειώσουμε οριστικά και αμετάκλητα με όλες τις παθογένειες ενός κράτους, οι οποίες μας ταλαιπώρησαν και μας ταλαιπωρούν ακόμα». Με την υπόσχεση ότι και αυτόν τον «πόλεμο» θα επιχειρήσει να τον κερδίσει η κυβέρνηση, έστω και αν όπως παραδέχεται κάποιες μάχες είναι δύσκολες, για ένα κράτος το οποίο θα είναι πραγματικά λειτουργικό, αξιοκρατικό, στην υπηρεσία των πολιτών.

«Καλά ξεμπερδέματα»

Κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος έλεγε στο newsbeast.gr: «Θα περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις, τις προτάσεις για κρίσιμα πεδία, το πρόγραμμα αλλά και τα πρόσωπα που θα πλαισιώνουν την κα Καρυστιανού για να τοποθετηθούμε συνολικά». Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογιώργης σε συνέντευξή του τόνιζε ότι εάν η κ. Καρυστιανού αποφασίσει να κατέλθει στον πολιτικό στίβο τότε θα υπάρξει δημοκρατικός διάλογος επί πολιτικών επιχειρημάτων προσθέτοντας: «Οι άνθρωποι και οι πολιτικοί σχηματισμοί οι οποίοι πραγματικά επένδυσαν και δυστυχώς εργαλειοποίησαν άκριτα κάθε θεωρία και λειτούργησαν βιτριολικά το προηγούμενο διάστημα είναι οι πρώτοι που αισθάνονται ότι θίγονται» ευχόμενος…. καλά ξεμπερδέματα.

Σε κάθε περίπτωση αυτό που επισημαίνεται από το κυβερνητικό επιτελείο είναι αφενός η παραδοχή ότι μετά από 7 χρόνια κυβερνητικής θητείας υπάρχει κόπωση από ένα μέρος του εκλογικού σώματος και παρά τα προβλήματα και τα λάθη συνεχίζει να προσεγγίζει την πραγματικότητα με βάση την κοινή λογική και τη ρεαλιστική διαχείριση σε αντίθεση με την αντιπολίτευση που δεν έχει να εισφέρει ρεαλιστικές λύσεις στα προβλήματα. Αφετέρου από το Μέγαρο Μαξίμου εκπέμπεται το μήνυμα ότι η χώρα πρέπει να παραμείνει σε τροχιά σοβαρότητας και σε ένα αποτελεσματικό πλαίσιο διακυβέρνησης. «Τα τελευταία εφτά χρόνια υπάρχει πρόοδος, η οποία δεν πρέπει να σπαταληθεί και να πάνε χαμένες οι θυσίες των πολιτών» τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, να μην επιβεβαιωθεί δηλαδή ο μύθος του Σίσυφου.