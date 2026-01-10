Λίγο πριν τις 12:00 έφτασε στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην οδό Πειραιώς στο Μοσχάτο ο Πρωθυπουργός και 8ος Πρόεδρος στην ιστορία της παράταξης, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στα γραφεία βρίσκονταν ήδη πολλά στελέχη και φίλοι της ΝΔ που του επιφύλαξαν θερμή υποδοχή. «Επιτυχίες, επιτυχίες να έχουμε πάντα» είπε ο ίδιος μπαίνοντας στα γραφεία.

Η σημερινή του παρουσία στα κεντρικά γραφεία έχει έντονο συμβολικό χαρακτήρα, καθώς πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση 10 ετών από την εκλογή του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.

​Ο κ. Μητσοτάκης παραβρίσκεται αυτή την ώρα στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των εργαζομένων, ανταλλάσσοντας ευχές με τα στελέχη και το προσωπικό του κόμματος. Αμέσως μετά την εκδήλωση, το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνει συνάντηση με πολίτες στην περιοχή του Μοσχάτου.

​Η ιστορική νίκη του 2016

​Η σημερινή ημέρα φέρνει στη μνήμη την εκλογική διαδικασία του 2015-2016, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλαβε τα ηνία της κεντροδεξιάς παράταξης. Υπενθυμίζεται ότι είχε θέσει υποψηφιότητα τον Σεπτέμβριο του 2015, μετά την ήττα του κόμματος στις εθνικές εκλογές.

​Αν και στον πρώτο γύρο της 20ής Δεκεμβρίου είχε βρεθεί στη δεύτερη θέση με ποσοστό 28,5% -έντεκα μονάδες πίσω από τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη- κατάφερε τελικά την ανατροπή.

Με τη στήριξη του Άδωνι Γεωργιάδη και κυριαρχώντας στα αστικά κέντρα, εξελέγη 8ος Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στον δεύτερο γύρο της 11ης Ιανουαρίου 2016, συγκεντρώνοντας ποσοστό 52,43%.

Βάση πάντα οι ιδρυτικές αξίες

Κατά τη σημερινή τοποθέτησή του, ο πρωθυπουργός αναμένεται να κάνει μια αναδρομή στο πολιτικό και κοινωνικό τοπίο της χώρας πριν από μία δεκαετία, όταν στις 10 Ιανουαρίου 2016 ανέλαβε την ηγεσία της Νέα Δημοκρατία. Θα αναφερθεί, επίσης, στην εντολή που –όπως θα επισημάνει– του έδωσαν τότε οι πολίτες: μια σαφή απαίτηση για βαθύ και ουσιαστικό μετασχηματισμό του κόμματος, ώστε να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια ανόρθωσης της χώρας, η οποία εκείνη την περίοδο βρισκόταν ακόμη εγκλωβισμένη στις συνέπειες της οικονομικής κρίσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να υπογραμμίσει ότι η Νέα Δημοκρατία επέλεξε να πορευτεί με βάση τις ιδρυτικές της αξίες, συνδέοντας τη μακρά ιστορική της διαδρομή με την ανανέωση του ιδεολογικού της λόγου και εντάσσοντας στο δυναμικό της νέα πρόσωπα. Παράλληλα, μέσα από τον εκσυγχρονισμό της εσωτερικής της λειτουργίας, διαμόρφωσε ένα ολοκληρωμένο κυβερνητικό σχέδιο, το οποίο –όπως θα τονίσει– στηρίχθηκε στις ίσες ευκαιρίες, στις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και στον «πατριωτισμό της ευθύνης».

Ο πρωθυπουργός αναμένεται ακόμη να θυμίσει τη διαδρομή που ξεκίνησε από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, συνεχίστηκε με τον διπλό εκλογικό σταθμό του 2023 και εκτείνεται με επόμενο ορόσημο το 2027 και ορίζοντα το 2030.

Ισχυροποίηση της χώρας σε κρίσιμους τομείς

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα κάνει συνοπτική αναφορά στις μεγάλες δοκιμασίες που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η χώρα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και στις κυβερνητικές παρεμβάσεις που –όπως θα σημειώσει– ενίσχυσαν τη θέση της Ελλάδας σε κρίσιμους τομείς όπως η οικονομία, η Άμυνα, η Υγεία, η Παιδεία και η ασφάλεια, με ταυτόχρονη στήριξη της κοινωνίας και διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας.

Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί και στο ιδεολογικό αποτύπωμα της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να επισημάνει ότι το κόμμα, δέκα χρόνια μετά την ανάληψη της ηγεσίας, έχει μεταβληθεί και εξελιχθεί, παραμένοντας ωστόσο μια κεντροδεξιά, φιλελεύθερη, κοινωνική και πατριωτική δύναμη. «Είμαστε η βασική σταθερά του πολιτικού συστήματος της χώρας», αναμένεται να δηλώσει, υπογραμμίζοντας ότι η ΝΔ διεύρυνε την απήχησή της, ανανεώθηκε και προσαρμόστηκε στις νέες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες.

Τέλος, με αναφορά στα εκλογικά αποτελέσματα των τελευταίων ετών, όπου το κόμμα κατέγραψε ποσοστά άνω του 40%, ο πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει ότι αυτή η στρατηγική επιλογή δικαιώθηκε στην πράξη, χαρακτηρίζοντας τη Νέα Δημοκρατία ως μια μεγάλη και ευρύχωρη πολιτική παράταξη που επιτρέπει και ενθαρρύνει τη συνύπαρξη διαφορετικών απόψεων στο εσωτερικό της.