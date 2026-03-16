Η αρχηγός της εθνικής γυναικών του Ιράν, Ζάρα Γκανμπαρί, αποφάσισε τελικά να αποσύρει το αίτημα πολιτικού ασύλου που είχε καταθέσει στην Αυστραλία, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλης συμπαίκτριάς της. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση, καθώς επτά μέλη της ομάδας είχαν ζητήσει άσυλο μετά τη συμμετοχή τους στο AFC Women’s Asian Cup.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η Γκανμπαρί είναι η δεύτερη παίκτρια που αλλάζει στάση μετά την αρχική αίτηση ασύλου. Στις 11 Μαρτίου, η πρώτη ποδοσφαιρίστρια που υπαναχώρησε φέρεται να αποκάλυψε στην πρεσβεία του Iράν την τοποθεσία της προστατευόμενης κατοικίας όπου διέμεναν οι υπόλοιπες παίκτριες, γεγονός που τις ανάγκασε να εγκαταλείψουν άμεσα τον χώρο.

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά τον αγώνα του Ιράν με τη Νότια Κορέα στο πλαίσιο του ασιατικού πρωταθλήματος γυναικών. Πριν από την αναμέτρηση, αρκετές Ιρανές διεθνείς αρνήθηκαν να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το ισλαμικό καθεστώς που εξακολουθεί να κυβερνά τη χώρα. Μετά το περιστατικό, η Αυστραλία -διοργανώτρια της διοργάνωσης- προσέφερε τη δυνατότητα πολιτικού ασύλου στην ομάδα, πρόταση που είχε ανακοινωθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ, ώστε οι παίκτριες να αποφύγουν την επιστροφή στην Τεχεράνη.

Στο μεταξύ, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης στο Ιράν χαρακτήρισαν τις ποδοσφαιρίστριες «προδότριες εν καιρώ πολέμου» και έκαναν λόγο για «ύψιστη ντροπή» για τη χώρα.

Αρχικά πέντε παίκτριες, στη συνέχεια έξι – ανάμεσά τους και η αρχηγός Ζάχρα Γκανμπαρί- καθώς και ένα μέλος του τεχνικού επιτελείου, είχαν εγκαταλείψει το ξενοδοχείο της αποστολής και είχαν ζητήσει από την αυστραλιανή κυβέρνηση να παραμείνουν στη χώρα. Ωστόσο, μετά την αλλαγή στάσης μιας εξ αυτών, η κατάσταση διαφοροποιήθηκε.

Το υπόλοιπο της αποστολής έφτασε νωρίς την Τετάρτη στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας, όπου παραμένει προσωρινά μέχρι να συνεχίσει το ταξίδι της προς το Ιράν. Η επιστροφή στη χώρα είναι ιδιαίτερα δύσκολη αυτή την περίοδο, λόγω των βομβαρδισμών που πραγματοποιούν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στο ιρανικό έδαφος.