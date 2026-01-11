Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους άλλους παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα, η οποία έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Τρίτη 13 Ιανουαρίου στο Μέγαρο Μαξίμου, την ώρα που οι κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα παραμένουν ενεργές και τα μπλόκα συνεχίζουν να ασκούν πίεση στην κυβέρνηση.

Κατά τη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια Λάρισας, αποφασίστηκε οι αγρότες να συμμετάσχουν στον διάλογο με την κυβέρνηση, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι οι κινητοποιήσεις δεν αναστέλλονται.

Τα τρακτέρ θα παραμείνουν στα μπλόκα και στους δρόμους μέχρι να πραγματοποιηθεί η συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ενώ μετά την ολοκλήρωσή της θα συγκληθούν νέες συνελεύσεις για να κριθεί η συνέχιση ή κλιμάκωση των δράσεων, ανάλογα με τα αποτελέσματα των συζητήσεων.

Παράλληλα, απορρίφθηκε η πρόταση για συλλαλητήριο στην Αθήνα, καθώς εκτιμήθηκε ότι στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία δεν θα προσέφερε ουσιαστικό όφελος στον αγώνα των αγροτών.

Η σύνθεση των αντιπροσωπειών

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σύνθεση της αντιπροσωπείας που θα μεταβεί στο Μαξίμου. Όπως αποφασίστηκε, στη συνάντηση θα συμμετάσχουν δύο ξεχωριστές επιτροπές: μία 25μελής για τα αγροτικά ζητήματα και μία 10μελής για θέματα κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων. Το σκεπτικό της διπλής εκπροσώπησης είναι να τεθούν αναλυτικά και ξεχωριστά τα προβλήματα των κτηνοτροφικών κλάδων, καθώς –όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποί τους– στα μέτρα που εξειδίκευσε η κυβέρνηση την περασμένη Τετάρτη δεν υπήρξε καμία ειδική αναφορά σε αυτά.

Η πρόταση έχει ήδη διαβιβαστεί στο Μέγαρο Μαξίμου και αναμένεται η επίσημη απάντηση, ενώ εντός της Κυριακής οριστικοποιούνται και τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τις επιτροπές.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, η πανελλαδική σύσκεψη αποφάσισε να τεθούν «επί τάπητος τα οξυμένα και δίκαια προβλήματα επιβίωσης» του πρωτογενούς τομέα, σημειώνοντας ότι οι κυβερνητικές εξαγγελίες «κανένα δεν ικανοποιούν» και, αντίθετα, «ανοίγουν τον δρόμο για μεγαλύτερο και πιο γρήγορο ξεκλήρισμα» αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων. Ζήτησε, μάλιστα, η συνάντηση να γίνει με πλήρη διαφάνεια, με δημοσιοποίηση και τήρηση πρακτικών, ώστε να γνωρίζουν όλοι τι ειπώθηκε από κάθε πλευρά.

Στην ατζέντα των διεκδικήσεων περιλαμβάνεται πλέον και η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Mercosur, την οποία οι αγρότες θέτουν ψηλά στη λίστα των αιτημάτων τους, θεωρώντας ότι αλλάζει τα δεδομένα για τον πρωτογενή τομέα.

Η εικόνα στα μπλόκα

Την ίδια στιγμή, η εικόνα στα μπλόκα παραμένει μικτή. Στο Κάστρο Βοιωτίας, οι αγρότες άνοιξαν τις παρακαμπτήριες οδούς, κρατώντας κλειστή την εθνική οδό για 48 ώρες, με τα τρακτέρ παρατεταγμένα στην άκρη του δρόμου. Στα Μάλγαρα η κυκλοφορία διεξάγεται μερικώς, ενώ σε Νίκαια και Θήβα τα μπλόκα παραμένουν ενεργά. Ωστόσο, το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών και άλλα 17 μπλόκα έχουν δηλώσει ότι δεν προτίθενται να συμμετάσχουν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό μαζί με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να επιστρέψουν στα μπλόκα μετά τη συνάντηση της Τρίτης και ξεκαθαρίζουν ότι, αν δεν υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις και «ανάσες» για το μέλλον του αγροτικού επαγγέλματος, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται ήδη για το μεγαλύτερο σε διάρκεια μπλόκο που έχει στηθεί ποτέ στη χώρα, γεγονός που, όπως λένε, αποτυπώνει τόσο το μέγεθος των προβλημάτων όσο και την αποφασιστικότητά τους να διεκδικήσουν λύσεις, με τη στήριξη –όπως τονίζουν– μεγάλου μέρους της ελληνικής κοινωνίας.