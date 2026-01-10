Στην πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια της Λάρισας, οι εκπρόσωποι από περισσότερα από 50 αγροτικά μπλόκα αποφάσισαν να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό την ερχόμενη Τρίτη 13 Ιανουαρίου.

Οι αγρότες ζητούν να κρατηθούν πρακτικά στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ τα τρακτέρ θα παραμείνουν στα μπλόκα, αφήνοντας όμως τους δρόμους ανοιχτούς.

Η κυβέρνηση επιμένει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για περισσότερες παροχές.

Όλοι οι εκπρόσωποι των αγροτικών μπλόκων δηλώνουν αποφασισμένοι για κλιμάκωση σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν.

Στην πανελλαδική σύσκεψη υπήρξαν φωνές παραγωγών που ζήτησαν να μην πραγματοποιηθεί η συνάντηση με τον πρωθυπουργό, μετά και την υπογραφή της συμφωνίας Mercosur.

Αμέσως μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, τα μέλη της επιτροπής θα επιστρέψουν στα μπλόκα για να ενημερώσουν όλους τους αγρότες και να αποφασίσουν τη συνέχεια.

Σωκράτης Αλειφτήρας: Πάμε στον διάλογο με σκοπό να κερδίσουμε την επιβίωσή μας

Ο αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, σημείωσε πως «πραγματοποιήθηκε ακόμη μία πανελλαδική σύσκεψη σήμερα, με τη συμμετοχή 57 μπλόκων. Οι εξαγγελίες που έκανε ο κ. Μητσοτάκης, δεν ικανοποίησαν ούτε στο ελάχιστο. Αποφασίσαμε να πάμε στον διάλογο με σκοπό να κερδίσουμε την επιβίωσή μας. Όμως, δεν θα κάνουμε καμία έκπτωση ούτε στις ζωές μας, ούτε στην αξιοπρέπεια και το “αύριο” των παιδιών μας. Πιστεύουμε ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει πολιτική βούληση να λύσει τα προβλήματα του αγροτικού τομέα».

Ακόμη, προειδοποίησε ότι «στην αντίθετη περίπτωση, επιστρέφουμε την Τετάρτη στα μπλόκα μας, αν δεν έχουμε εξασφαλίσει το “αύριο” των παιδιών μας και δεν σταματήσουμε την φτωχοποίησή μας. Γυρνάμε, ενημερώνουμε τους συναδέλφους στα μπλόκα και ο δρόμος της κλιμάκωσης –ολικών αποκλεισμών και άλλων μορφών– θα είναι η μοναδική διέξοδος ώστε να πείσουμε την κυβέρνηση και την κοινωνία –που βρίσκεται στο πλευρό μας– ότι έχουμε δίκιο».

Κώστας Ανεστίδης: Ο πρωθυπουργός πρέπει να δώσει λύσεις

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων, Κώστας Ανεστίδης, επεσήμανε μερικά λεπτά μετά το τέλος της σύσκεψης ότι «ο πρωθυπουργός πρέπει να σκύψει το κεφάλι και να δώσει λύσεις για τον πρωτογενή τομέα. Μετά τις εξαγγελίες και την εξειδίκευση των αιτημάτων και την υπογραφή στη συμφωνία Mercosur, υπήρχε δίλημμα όλων των αγροτών και ειδικά των νεαρών εάν έπρεπε να πάμε (σ.σ. σε συνάντηση με τον πρωθυπουργό) αφού μας έγραψε να μην πω πού… Όμως, τελικά επικράτησε η πιο καθαρή γνώμη, των μεγαλύτερων, να τον επισκεφτούμε».