Τις λεπτομέρειες του ραντεβού ανάμεσα στον πρωθυπουργό και τους αγρότες διευθετούσαν μέχρι αργά χθες το βράδυ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, με εκπροσώπους των μπλόκων.

Η συνάντηση κλείστηκε για την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, μετά από πολλές προσπάθειες τόσο στο προσκήνιο όσο και στο παρασκήνιο, καθώς οι δίαυλοι επικοινωνίας δεν κόπηκαν ποτέ.

Όπως τόνιζαν συνεργάτες του πρωθυπουργού, η κυβέρνηση δεν είπε ποτέ όχι στον διάλογο. Μάλιστα, θύμιζαν ότι από την πρώτη στιγμή, από όταν άρχισαν να στήνονται τα πρώτα μπλόκα, ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ομιλία του στο Μαρκόπουλο στις 6 Δεκεμβρίου είχε απευθυνθεί στους αγρότες λέγοντας πως «είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο» και τους κάλεσε να προσέλθουν συντεταγμένα και με συγκεκριμένα αιτήματα.

Οι εκπρόσωποι των μπλόκων ανταποκρίθηκαν θετικά στο νέο κάλεσμα που απηύθυνε χθες το μεσημέρι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Όπως σημείωναν κυβερνητικά στελέχη, όλο το προηγούμενο διάστημα το Μέγαρο Μαξίμου ακολούθησε μια συγκεκριμένη στρατηγική, εκφράζοντας με σαφήνεια τις κυβερνητικές θέσεις και βάζοντας ένα ξεκάθαρο πλαίσιο.

Η συνάντηση δεν γίνεται νωρίτερα, καθώς ο πρωθυπουργός τη Δευτέρα θα βρίσκεται στην Ισπανία, όπου θα έχει συναντήσεις με τον πρωθυπουργό της χώρας Πέδρο Σάντσες και τον Βασιλιά Φελίπε.

Οι δύο ξεκάθαροι όροι και η επισήμανση

Η πρόσκληση που απευθύνθηκε στους αγρότες είχε δύο ξεκάθαρους όρους και μια επισήμανση:

Πρώτον, να είναι αναλογικό το κλιμάκιο της εκπροσώπησης, δηλαδή να εκπροσωπούνται όλες οι κινητοποιήσεις, γιατί, για να δοθεί μια λύση σε όλο αυτό, πρέπει να εκπροσωπούνται όλοι.

Και δεύτερον, να γίνει ο διάλογος με δρόμους ανοιχτούς, γιατί με μπλόκα εν ισχύ δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο.

Για την ουσία του διαλόγου αλλά και το περιεχόμενό του, κυβερνητικά στελέχη σημείωναν ότι παραμένει αναγκαίος για όλες τις μεγάλες αλλαγές που ήδη προωθούνται και όλα όσα ακόμα πρέπει να γίνουν στο μέλλον για τον πρωτογενή τομέα.

Αυτό που επίσης ξεκαθαρίζουν σε όλους τους τόνους είναι ότι δεν υπάρχει περιθώριο για παραπάνω μέτρα, καθώς ο δημοσιονομικός χώρος είναι πεπερασμένος.

Θεωρούν ότι οδηγός για την εξεύρεση λύσης είναι το παράδειγμα των λαϊκών αγορών. Οι εκπρόσωποί τους προσήλθαν σε διάλογο χωρίς ακρότητες και ακραίες κινητοποιήσεις και βρέθηκε κοινός τόπος και λύση.

Έτσι, και αφού ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές αλλά και η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης, φτάσαμε στη φάση της αντιμετώπισης αυτής της πολυήμερης εκκρεμότητας.

«Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα φτάσουμε στο τέλος ήρεμα και συναινετικά. Αυτή ήταν και θα είναι η τακτική της κυβέρνησης», τόνιζαν κυβερνητικά στελέχη, ενώ παράλληλα στηλίτευαν τη στάση της αντιπολίτευσης που όλο αυτό το διάστημα υποδαύλιζε τον διάλογο και, παράλληλα, υιοθετώντας τη λογική του: «δώστα όλα» και του «λεφτά υπάρχουν», έταζε ανεφάρμοστες λύσεις.