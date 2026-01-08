Η κυβέρνηση απευθύνει νέα πρόσκληση προς τους αγρότες για συνάντηση με τον πρωθυπουργό για την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξη που έδωσε, είπε ότι «είμαστε εδώ για διάλογο, το λέμε ξανά, είμαστε όλοι μαζί και το λέμε με μια ξεκάθαρη διατύπωση, θέλουμε να σταματήσει όλο αυτό».

Στη συνέχεια, είπε: «Απευθύνω άλλη μία πρόσκληση στους αγρότες την Τρίτη, που ο πρωθυπουργός θα είναι στο γραφείο του, να συναντηθούν, με δύο ξεκάθαρους όρους: Να είναι αναλογικό το κλιμάκιο της εκπροσώπησης, δηλαδή να εκπροσωπούνται όλες οι κινητοποιήσεις, γιατί, για να δοθεί μια λύση σε όλο αυτό πρέπει να εκπροσωπούνται όλοι. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να γίνει ο διάλογος με δρόμους ανοιχτούς, γιατί με μπλόκα εν ισχύι δεν μπορεί να γίνει διάλογος».

Ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο newsbomb.gr, πρόσθεσε στη συνέχεια: «Η κυβέρνηση, λοιπόν, που έχει κάνει όλα αυτά και πολλά ακόμα, θυμίζω την μείωση ΦΠΑ για λιπάσματα και ζωοτροφές, αγροτικά μηχανήματα, τις πληρωμές που έγιναν στην ώρα τους, περισσότερες από κάθε άλλη χρονιά, λέει, λοιπόν, στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους ότι είμαστε εδώ για διάλογο, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, το λέμε ξανά, είναι άλλη μια απεύθυνση, μια πρόσκληση, μια ξεκάθαρη διατύπωση στους ανθρώπους αυτούς, γιατί είμαστε όλοι μαζί και θέλουμε να σταματήσει όλο αυτό στην πρώτη διαθέσιμη ημερομηνία, ο Πρωθυπουργός την Δευτέρα θα απουσιάζει για υποχρεώσεις εκτός Ελλάδος, την Τρίτη που θα είναι στο γραφείο του, ξεκάθαρα, με δύο όρους, ξεκάθαρους όρους, αλλιώς δεν έχει και νόημα. Ο ένας είναι να είναι αναλογικό το κλιμάκιο της εκπροσώπησης, δηλαδή να εκπροσωπούνται όλες οι κινητοποιήσεις γιατί για να δοθεί μια λύση σε όλο αυτό πρέπει να είναι παρόντες αναλογικά όλοι. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι ο διάλογος να γίνει με τους δρόμους ανοιχτούς».