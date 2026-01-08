Οι αγρότες αποδέχτηκαν τη νέα πρόσκληση για συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την Τρίτη, με αποτέλεσμα να ανοίξουν τους δρόμους από αύριο Παρασκευή, αλλά χωρίς να μαζέψουν τα τρακτέρ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξη που έδωσε, ανέφερε: «Απευθύνω άλλη μία πρόσκληση στους αγρότες την Τρίτη, που ο πρωθυπουργός θα είναι στο γραφείο του, να συναντηθούν, με δύο ξεκάθαρους όρους: Να είναι αναλογικό το κλιμάκιο της εκπροσώπησης, δηλαδή να εκπροσωπούνται όλες οι κινητοποιήσεις, γιατί, για να δοθεί μια λύση σε όλο αυτό πρέπει να εκπροσωπούνται όλοι. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να γίνει ο διάλογος με δρόμους ανοιχτούς, γιατί με μπλόκα εν ισχύι δεν μπορεί να γίνει διάλογος».

Λίγη ώρα αργότερα, διάφοροι αγροτοσυνδικαλιστές άρχισαν να λένε ότι αποδέχονται την πρόσκληση, ωστόσο δεν έχει ληφθεί ακόμη η τελική απόφαση. Έτσι, το Σαββατοκύριακο αναμένεται νέα πανελλαδική σύσκεψη, τόσο για να υπάρξει επίσημη απόφαση, όσο και για να οριστεί η αντιπροσωπεία που θα πάει στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ενδεικτικά, ο πρόεδρος του αγροτικού συλλόγου Βερμίου, Κυριάκος Λωτίδης δήλωσε: «Είναι σε θετικό κλίμα αυτό να υπάρξει μια συζήτηση. Πρέπει να διορθωθούν κάποια πράγματα από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης και όχι απλά να ωραιοποιούμε την κατάσταση, δεν έχει δώσει και τίποτα η κυβέρνηση στους αγρότες, τα κάνει να εμφανίζονται ότι κάτι μας δίνει».

Θήβα: Άνοιξε η παλιά εθνική οδός

Ηρέμησαν τα πνεύματα στο μπλόκο της Θήβας κατά τις επτά το βράδυ, καθώς οι αστυνομικές δυνάμεις -κατόπιν αιτήματος των αγροτών- αποχώρησαν από την περιοχή και τα τρακτέρ, με τη σειρά τους, άνοιξαν την παλιά εθνική οδό Θήβας – Λιβαδειάς που είχαν αποκλείσει νωρίτερα.

Προηγουμένως όμως, το κλίμα ήταν τεταμένο. Οι αγρότες ζήτησαν να απομακρυνθούν οι αστυνομικές δυνάμεις και, κυρίως, οι «κλούβες» των ΜΑΤ από την ευρύτερη περιοχή και να επιστρέψουν στην Αθήνα, προκειμένου να ανοίξουν τον δρόμο.

Μάλιστα, οι συγκεντρωμένοι έβαλαν φωτιές σε μπάλες άχυρου και είχαν «θερμούς» διαλόγους με την ΕΛ.ΑΣ.

«Απέτυχα στη ζωή μου. Είμαι 30 ετών, ασχολήθηκα με τη γη και απέτυχα. Τα Χριστούγεννα δεν πήρα δώρο στο παιδί μου» φώναξε ο αντιπρόεδρος του αγροτικού συλλόγου Θήβας Κώστας Καφές, στον επικεφαλής της ΕΛ.ΑΣ.

Η εικόνα στα υπόλοιπα μπλόκα

«Ναι» στον διάλογο λένε οι αγρότες από το μπλόκο του Τελωνείου Κήπων, υπό τις δικές τους προσεγγίσεις όμως, με το προσκλητήριο του πρωθυπουργού να αποτελεί το αντικείμενο της σύσκεψης που θα πραγματοποιήσουν το βράδυ της Πέμπτης προκειμένου να σταθμίσουν τη στάση τους.

Θετικά βλέπουν οι αγρότες στο Τελωνείο της Κακαβιάς την πρόσκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη, υπό προϋποθέσεις και υπό όρους. Μένει να συζητήσουν μεταξύ τους για το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα γίνει η συνάντηση.

Nωρίτερα, οι αγρότες του μπλόκου του Καλπακίου προσπάθησαν να προσεγγίσουν το Tελωνείο Κακαβιάς, αλλά υπήρξε μια συμπλοκή με την Αστυνομία, ενός είδους «κλεφτοπόλεμος» μέσα σε χωράφια για να μην γίνει ο αποκλεισμός, ανέφερε η ΕΡΤ. Κατάφεραν όμως να αποσπαστούν και να κλείσουν τη διασταύρωση, λίγα χιλιόμετρα πριν από το Τελωνείο της Κακαβιάς, με αποτέλεσμα να να γίνει αυτό που είχαν ήδη προαναγγείλει, δηλαδή να αποκλείσουν τη διέλευση των οχημάτων από και προς το Τελωνείο.

Η κίνηση αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς η Κακαβιά αποτελεί ένα βασικό οδικό άξονα για όσους ταξιδεύουν από και προς τα Τίρανα και την Βόρεια Αλβανία, γεγονός που σημαίνει ότι ο αποκλεισμός τους προκαλεί ήδη σοβαρά ζητήματα στις μεταφορές.

Στο μπλόκο της Περιμετρικής Πατρών, ο επικεφαλής του Αγροτικού Συλλόγου είπε ότι όσον αφορά τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, θα το αποφασίσουν το Σάββατο στην Πανελλαδική της Νίκαιας.

Στη Σιάτιστα, σε καθολικό αποκλεισμό της εθνικής οδού, για όλα τα οχήματα, προχώρησαν οι αγρότες, ενώ έκλεισαν για τρεις ώρες και την παρακαμπτήρια οδό που συνδέει Κοζάνη και Καστοριά.

Οι αγρότες στο μπλόκο αυτό βλέπουν θετικά, αλλά με επιφυλάξεις, όπως χαρακτηριστικά λένε, την πρόσκληση για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.