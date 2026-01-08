Μεγάλη ένταση επικράτησε μεταξύ εκπροσώπων αγροτικών μπλόκων σε ζωντανή μετάδοση, παρουσία του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστου Κέλλα.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, και ο Γιάννης Βογιατζής από τα Πράσινα Φανάρια, στη Θεσσαλονίκη, αντιπαρατέθηκαν στον «αέρα» της ΕΡΤ, με αφρομή τον αριθμό των μπλόκων που δεν εκπροσωπούνται από την Πανελλαδική Επιτροπή.

«Εμείς είμαστε η Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων. Είμαστε σε όλα τα μπλόκα της χώρας. Η συνάντηση θα είναι με τον πρωθυπουργό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρούδας ενώ αμφισβήτησε της επιστολή των συναδέλφων του, καθώς και τον αριθμό των μπλόκων που δηλώνουν ότι εκπροσωπούνται από την Πανελλαδική Επιτροπή, καθώς όπως είπε πρόκειται για περίπου έξι μπλόκα.

«Μη μιλάμε και να μη λέτε για τα πράγματα που δεν ισχύουν. Έχετε τους ντελιβεράδες και κάνουν τα μπλόκα», κατήγγειλε από την πλευρά του ο κ. Βογιατζής.

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι υπάρχουν αγροτικές κινητοποιήσεις που δεν ανήκουν στην Πανελλαδική Επιτροπή σημειώθηκε από τον κ. Μαρούδα με τον κ. Βογιατζή να επιβεβαιώνει το γεγονός προσθέτοντας όμως: «Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Τρέχουμε για το ίδιο πράγμα και μακάρι να λυθεί το πρόβλημα».

Την ίδια ώρα ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, μιλώντας επίσης στην ΕΡΤ, τόνισε ότι η κινητοποίηση δεν αφορά μόνο τα άμεσα οικονομικά αιτήματα, αλλά συνολικά την αγροτική πολιτική που εφαρμόζεται. Όπως υποστήριξε οι κυβερνητικές τοποθετήσεις και επιλογές οδηγούν σε δραστική μείωση του αγροτικού πληθυσμού τα επόμενα χρόνια, με αποτέλεσμα την εγκατάλειψη της υπαίθρου και την ερήμωση των χωριών, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Καρδίτσα όπου οι εκμεταλλεύσεις είναι μικρές.

Τέλος, ο Χρήστος Κέλλας μεταξύ άλλων υπενθύμισε τις χθεσινές ανακοινώσεις τις κυβέρνησης με τα μέτρα στήριξης για τους αγρότες σημειώνοντας πως το βασικό μέτρο αποτελεί η μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος στα 8,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα, από 9,3 λεπτά, για τα επόμενα δύο χρόνια. Ο κ. Κέλλας τόνισε επίσης ότι ο διάλογος παραμένει ανοιχτός, υπό την προϋπόθεση ενιαίας εκπροσώπησης των μπλόκων, υπογραμμίζοντας παράλληλα τους ευρωπαϊκούς περιορισμούς στις κρατικές ενισχύσεις.