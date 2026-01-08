Ιδιαίτερα τεταμένο ήταν το κλίμα το μεσημέρι της Πέμπτης (8/1) στο διευρυμένο μπλόκο των αγροτών στον κόμβο του Μπράλου, όταν σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα σε διαδηλωτές και άτομο που θεωρήθηκε ύποπτο από τους παρευρισκόμενους.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport στην Στερεά Ελλάδα

Αγρότες που είχαν μεταβεί στο σημείο από την Καρδίτσα αντιλήφθηκαν την παρουσία ενός φερόμενου ως «μυστικού» αστυνομικού ανάμεσά τους, ο οποίος, όπως υποστήριξαν, φωτογράφιζε με το κινητό του τις πινακίδες των τρακτέρ και των οχημάτων που ήταν σταθμευμένα στην εθνική οδό, στο πλαίσιο της κινητοποίησης.

Η αντίδραση των αγροτών ήταν άμεση και έντονη, καθώς κινήθηκαν απειλητικά προς το μέρος του, εκφράζοντας την οργή τους με πολλά… «γαλλικά», ενώ απαίτησαν να διαγράψει το υλικό που είχε καταγράψει στο κινητό του τηλέφωνο.

Η κατάσταση εκτονώθηκε χάρη στην παρέμβαση ψυχραιμότερων αγροτών, αλλά και των αστυνομικών δυνάμεων της Φθιώτιδας που βρίσκονταν στο σημείο.