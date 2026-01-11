Μήνυμα στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, έστειλε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε παρέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν θα οδηγήσει σε αντίποινα από την Τεχεράνη, με στόχο το Ισραήλ και αμερικανικές βάσεις στην περιοχή.

Στο μεταξύ σε 116 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν που διαρκούν πλέον 15 ημέρες, σύμφωνα με την οργάνωση «Hrana» που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ.

Παράλληλα η πρόσβαση στο διαδίκτυο στη χώρα έχει διακοπεί από την Πέμπτη και συνεχίζεται για περισσότερες από 60 ώρες, όπως ανέφερε η μη κυβερνητική οργάνωση εποπτείας της κυβερνοασφάλειας Netblocks.

Η ΜΚΟ εκτίμησε ότι «αυτό το μέτρο λογοκρισίας αποτελεί άμεση απειλή για την ασφάλεια και την ευημερία των Ιρανών».

Εξάλλου, σύμφωνα με μη δυτικά μέσα ενημέρωσης, η Υπηρεσία Πληροφοριών των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσε τη σύλληψη αλλοδαπού υπηκόου, ο οποίος φέρεται να δρούσε «ως πράκτορας της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ». Όπως αναφέρεται, ο συλληφθείς είχε εισέλθει στο Ιράν υπό κάλυψη «με αποστολή τη συλλογή πληροφοριών και την αξιολόγηση συνθηκών που σχετίζονται με ενέργειες ξένων δικτύων αποσταθεροποίησης».

🇺🇸🏴‍☠⚔🇮🇷 The arrest of a woman working as an agent for Mossad/CIA, carrying a silencer to kill security officers in Iran during "protests" – low-key #Iran pic.twitter.com/fRPjwxagNs — 𝕬𝖒𝖒𝖆𝖗𝖆🥷🖤✨ (@Umm_4mm4r4) January 10, 2026

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο, όπως σημειώνεται, εντατικοποιημένων προσπαθειών των ιρανικών αρχών να αντιμετωπίσουν ταραχές που αποδίδονται σε ξένη παρέμβαση. Η IRGC υποστηρίζει ότι στην κατοχή του συλληφθέντος βρέθηκαν έγγραφα που συνιστούν, κατά τις ίδιες πηγές, αδιάσειστα στοιχεία κατασκοπευτικής δράσης, ενώ τονίζεται πως «οι Αρχές δεν θα ανεχθούν ενέργειες που απειλούν τη δημόσια ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας».

Ωστόσο, άλλες αναφορές κάνουν λόγο για μαζικές συλλήψεις και τον αφοπλισμό αρκετών ατόμων που φέρεται να δρουν ως πράκτορες της Μοσάντ, κατά τις ιρανικές αρχές, ενώ σε διάφορες πλατφόρμες και social media έχουν αναρτηθεί σχετικά βίντεο, η αυθεντικότητα των οποίων δεν είναι δυνατό να διασταυρωθεί.