Συζητήσεις, έντονες αντιδράσεις και χιλιάδες σχόλια στα social media έχει προκαλέσει το νέο ντοκιμαντέρ «Louis Theroux: Inside the Manosphere» στο Netflix, το οποίο φωτίζει ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα κοινωνικά φαινόμενα της εποχής μας.

Ο δημιουργός ντοκιμαντέρ Louis Theroux εξερευνά το διαδικτυακό οικοσύστημα της «manosphere» και τις αμφιλεγόμενες ιδέες γύρω από τον ανδρισμό, τις σχέσεις και την εξουσία που κυκλοφορούν σε αυτό.

Ο Theroux είναι γνωστός για τον ήπιο και συχνά αφοπλιστικό τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει δύσκολους συνομιλητές. Στο νέο του ντοκιμαντέρ, στρέφει το βλέμμα του στη λεγόμενη «manosphere», ένα διαδικτυακό οικοσύστημα κυρίως ανδρών influencers που μιλούν για θέματα όπως η αυτοβελτίωση, οι επιχειρήσεις, η φυσική κατάσταση και οι σχέσεις, συχνά όμως προωθούν ακραίες ή έντονα μισογυνικές απόψεις.

Μεταξύ των προσώπων που αναφέρονται στο φαινόμενο βρίσκεται και ο ιδιαίτερα αμφιλεγόμενος influencer Andrew Tate, ο οποίος έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα για τη διάδοση τοξικών αντιλήψεων γύρω από τις σχέσεις των φύλων.

Στην ταινία, ο Theroux συναντά και συνομιλεί με δημιουργούς περιεχομένου και podcasters που δραστηριοποιούνται σε αυτό το ψηφιακό περιβάλλον. Με το γνώριμο στυλ του -ήρεμες ερωτήσεις, υπομονή και διακριτική αμφισβήτηση- επιχειρεί να κατανοήσει τι βρίσκεται πίσω από τη δημοφιλία αυτών των ιδεών αλλά και γιατί βρίσκουν απήχηση σε τόσο μεγάλο κοινό.

Όπως αναφέρει το hellomagazine.com, η αντίδραση των θεατών ήταν έντονη, με πολλούς από αυτούς να χαρακτηρίζουν το ντοκιμαντέρ καθηλωτικό αλλά ταυτόχρονα σοκαριστικό. Σε σχόλια στα social media, ένας θεατής το περιέγραψε ως «μια λαμπρή αλλά φρικτή εμπειρία παρακολούθησης», ενώ άλλοι ανέφεραν ότι ένιωσαν ακόμη και «σωματική αδιαθεσία» βλέποντας τις απόψεις που παρουσιάζονται στην οθόνη.

Ιδιαίτερα έντονες ήταν οι αντιδράσεις από γυναίκες θεατές, οι οποίες δήλωσαν ότι το περιεχόμενο μπορεί να είναι βαθιά ενοχλητικό. Ορισμένες μάλιστα εξήγησαν ότι δυσκολεύτηκαν να το ολοκληρώσουν, καθώς οι συζητήσεις γύρω από τη μισογυνία και τις τοξικές αντιλήψεις για τις σχέσεις λειτουργούν για πολλούς σαν μια μορφή επώδυνης υπενθύμισης της πραγματικότητας.

Ο ίδιος ο Theroux, πάντως, ξεκαθαρίζει ότι στόχος του δεν είναι να γελοιοποιήσει ή να παγιδεύσει τους συνομιλητές του. Όπως εξηγεί, προσπαθεί απλώς να κατανοήσει τις απόψεις τους και να τις εξετάσει κριτικά. «Δεν προσπαθώ να προκαλέσω καβγά», έχει δηλώσει. «Θέλω να κάνω ερωτήσεις, να πάρω απαντήσεις και να αμφισβητήσω όσα μου φαίνονται επικίνδυνα ή παράλογα».

