Παίκτης του Παναθηναϊκού μέχρι το καλοκαίρι του 2030 θα είναι ο Γιώργος Κάτρης, καθώς η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του.

Ο Κάτρης εντάχθηκε στην ακαδημία του Παναθηναϊκού το 2021, προτού κλείσει τα 16 του χρόνια. Το καλοκαίρι του 2023 υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό του συμβόλαιο, ενώ το 2024 έκανε το δεύτερο συμβόλαιο του, έχοντας κλείσει μία σεζόν στη Super League 2 ως μέλος του Παναθηναϊκού Β’.

Παραχωρήθηκε δανεικός στον Λεβαδειακό, απ’ όπου επέστρεψε τον περασμένο Ιανουάριο.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την επέκταση συμβολαίου του Γιώργου Κάτρη. Ο Έλληνας αμυντικός υπέγραψε το νέο συμβόλαιό του, το οποίο έχει ισχύ έως τον Ιούνιο του 2030».

Κάτρης: «Ζω το όνειρό μου»

Λίγο μετά την υπογραφή του νέου συμβολαίου του, ο Γιώργος Κάτρης δήλωσε: «Σίγουρα νιώθω τεράστια χαρά για την ανανέωση του συμβολαίου μου, γιατί πραγματικά εδώ είναι το σπίτι μου, εδώ έχω μεγαλώσει κι έχω μεγάλη αγάπη για την ομάδα. Έχω μεγάλες φιλοδοξίες για την ομάδα, να πετύχουμε στόχους και με πολλή δουλειά θα προσπαθήσω να τα καταφέρω.

Λίγους μήνες πριν μπορεί να μην πίστευα όλα όσα ζω το τελευταίο διάστημα στον Παναθηναϊκό. Πάντα μέσα μου πίστευα ότι θα γυρίσω εδώ, θα παίξω και θα δεχθώ την αγάπη του συλλόγου και του κόσμου. Έτυχε να γίνει τώρα αυτό, είμαι ευγνώμων γι’ αυτό και ζω το όνειρό μου!

Δεν θέλω να σκέφτομαι πολύ μελλοντικά γιατί μου αρέσει πολύ να ζω το σήμερα, το παρόν με τον Παναθηναϊκό. Το πάω βήμα- βήμα και μελλοντικά ό,τι έρθει θα είναι καλό. Κάποια στιγμή στην καριέρα μου θα ήθελα να παίξω κι εκτός Ελλάδας, αλλά κάθετι στην ώρα του».