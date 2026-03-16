Το πρακτορείο Reuters έγραψε ότι η αρμόδια ελληνική κοινοβουλευτική επιτροπή ενέκρινε την προμήθεια της «Ασπίδας του Αχιλλέα», δηλαδή συστήματος αεράμυνας και άμυνας κατά drones ύψους 3 δισ. Ευρώ, όπως και την αναβάθμιση των F-16 σε Viper.

«Η κοινοβουλευτική επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα, καθώς και την αναβάθμιση των F-16», δήλωσε στο Reuters ανώτερη πηγή με άμεση γνώση του θέματος, καθώς η σχετική συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ελλάδα σχεδιάζει να αναβαθμίσει επιπλέον 38 μαχητικά F-16 Block 50, που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1990, στη σύγχρονη έκδοση Viper, με εκτιμώμενο κόστος περίπου 1 δισ. ευρώ.

Η Ελλάδα διαθέτει στόλο περίπου 150 μαχητικών F-16 και έχει ήδη αναβαθμίσει περίπου 40 από αυτά.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να δαπανήσει συνολικά περίπου 28 δισ. ευρώ έως το 2036 για τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων, καθώς η χώρα βγαίνει από τη δημοσιονομική κρίση της περιόδου 2009-2018 και επιδιώκει να συμβαδίσει στρατιωτικά με τον ιστορικό της αντίπαλο, την Τουρκία, υπογραμμίζει το ίδιο δημοσίευμα.

Η νέα προμήθεια θα πρέπει επίσης να εγκριθεί από το ανώτατο κυβερνητικό όργανο για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, το ΚΥΣΕΑ.

Η επιτροπή τη Δευτέρα έδωσε επίσης το πράσινο φως για την αναβάθμιση τεσσάρων παλαιών φρεγατών MEKO 200, καθώς και για συμφωνία συντήρησης των στρατιωτικών μεταγωγικών αεροσκαφών C-29J.

Όπως ανέφερε νωρίτερα ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, βασικός άξονας των προγραμμάτων είναι η «τεράστια αναβάθμιση» της αεράμυνας της χώρας μέσω της δημιουργίας ενός πολυεπίπεδου μηχανισμού αντιμετώπισης εναέριων απειλών. Πρόκειται για τον πυρήνα της λεγόμενης «Ασπίδας του Αχιλλέα», του νέου προγράμματος αποτροπής. Στόχος, σύμφωνα με τον υπουργό είναι η δημιουργία ενός «θόλου προστασίας» για την ελληνική επικράτεια, ικανού να αντιμετωπίζει αεροσκάφη, drone και πυραύλους. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός, όπως επεσήμανε ο κ. Δένδιας, ότι στην παραγωγή των συστημάτων θα συμμετέχουν ελληνικές εταιρείες με ποσοστό τουλάχιστον 25%.

Στα προγράμματα που εισάγονται προς συζήτηση περιλαμβάνεται ακόμη η δημιουργία των αναγκαίων υποδομών στην αεροπορική βάση της Ανδραβίδας για την επιχειρησιακή ένταξη των αεροσκαφών F-35. Όπως τόνισε, τα αεροσκάφη αυτά «δεν είναι απλώς αεροπλάνα, αλλά πλατφόρμες που εισάγουν την Πολεμική Αεροπορία σε μια νέα εποχή».