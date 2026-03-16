Οι χώρες μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας θα μπορούσαν να αποδεσμεύσουν μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου αργότερα «εφόσον χρειαστεί», καθώς και πάλι θα υπάρχουν περισσότερα από 1,4 εκατομμύρια βαρέλια στα αποθέματα έκτακτης ανάγκης, μολονότι προχώρησαν ήδη στη μεγαλύτερη αποδέσμευση «μαύρου χρυσού» στην ιστορία τους, δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής της υπηρεσίας αυτής, Φατίχ Μπιρόλ.

«Παρά την τεράστια αποδέσμευση, έχουμε ακόμη πολλά αποθέματα. Η τρέχουσα αποδέσμευση, όταν ολοκληρωθεί, θα μειώσει τα αποθέματα των χωρών του ΔΟΕ μόνο κατά 20% περίπου», ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, σύμφωνα με το ΑΠΕ

«Σε ό,τι αφορά τα αποθέματα των κυβερνήσεων και της βιομηχανίας (…) εάν τα προσθέσετε, απομένουν περισσότερα από 1,4 δισεκ. βαρέλια, κάτι που σημαίνει ότι αργότερα μπορούμε να κάνουμε περισσότερα, αν χρειαστεί», πρόσθεσε.