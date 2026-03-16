Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, σε ανακοίνωση που εξέδωσε απάντησε στις κατηγορίες της Αρχή για το Ξέπλυμα για απόκρυψη 3,2 εκατομμυρίων ευρώ.

«Με ψευδή και ανυπόστατα στοιχεία, νομικίστικες κατασκευές και άλλα πολλά, για τα οποία θα μιλήσουν οι δικηγόροι μου και η Δικαιοσύνη, προσπαθεί να στήσει με το “στανιό” υπόθεση “επικοινωνιακά”», ανέφερε μεταξύ άλλων, υποστηρίζοντας ότι «δεν έχω να φοβηθώ τίποτα».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Για μια ακόμη φορά αυτός που παραβίασε βάναυσα μέσω διαρροών όλες τις αρχές και τους κανόνες του κράτους δικαίου πριν καν οι ελεγχόμενοι- όπως εγώ- λάβουν το πόρισμα ελέγχου, ξαναχτύπησε με νέες διαρροές.

Με ψευδή και ανυπόστατα στοιχεία, νομικίστικες κατασκευές και άλλα πολλά, για τα οποία θα μιλήσουν οι δικηγόροι μου και η Δικαιοσύνη, προσπαθεί να στήσει με το “στανιό” υπόθεση “επικοινωνιακά”.

Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα.

Θα παρουσιάσω στοιχεία για αυτή τη στημένη υπόθεση τις επόμενες μέρες.

Αντιθέτως θα πρέπει να φοβούνται όταν η φούσκα αυτή σπάσει και ο δημιουργός της και όλοι όσοι εκόντες και άκοντες τη χρησιμοποιούν, σπιλώνοντας υπολήψεις και δολοφονώντας χαρακτήρες».