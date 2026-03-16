Ο αντιστράτηγος ε.α. και πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών, Ιωάννης Μπαλτζώης, μιλώντας για τον πόλεμο στο Ιράν, χαρακτήρισε λανθασμένη την αμερικανική στρατηγική που ήλπιζε σε ξεσηκωμό των Ιράν.

«Δεν πέφτει καθεστώς με αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Δεν θα χρειαζόμασταν στρατό και ναυτικό μετά», είπε χαρακτηριστικά στο Live News.

«Άρα είναι αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, boots on the ground (ενεργά στρατεύματα στο πεδίο). Πώς θα γινόταν; Ο αρχικός σχεδιασμός των Αμερικάνων ήταν να χρησιμοποιήσουν τις εθνικές μειονότητες μέσα στο Ιράν και ιδιαίτερα τους Κούρδους, που είναι περίπου στα 12-15 εκατομμύρια», είπε στην εκπομπή του Mega.

Στη συνέχεια πρόσθεσε πως «το μεγάλο σφάλμα που έκανε ο πρόεδρος Τραμπ να προδώσει τους Κούρδους της Συρίας, οι Κούρδοι είναι αρνητικοί πλέον και εξετάζουν άλλα σενάρια».

«Ήδη το έχει παραδεχτεί ο πρόεδρος Τραμπ, ότι υπάρχει πιθανότητα να κάνει επιχείρηση στο έδαφος. Τώρα είναι δύσκολο να βγει ο κόσμος στους δρόμους με τις βόμβες που πέφτουν», είπε στη συνέχεια.