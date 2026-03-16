Οι αστρονόμοι επιβεβαίωσαν την ύπαρξη ενός νέου εξωπλανήτη που ανακαλύφθηκε μέσω παρατηρήσεων από τον δορυφόρο TESS, ο οποίος ερευνά περίπου 200.000 λαμπρά άστρα κοντά στον Ήλιο.



Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής την Yilen Gómez Maqueo Chew από το Εθνικό Αυτόνομο Πανεπιστήμιο του Μεξικού, εντόπισε ένα σήμα διάβασης στην καμπύλη φωτός του άστρου TOI-1080, ενός ανενεργού κόκκινου νάνου τύπου M4V. Μεταγενέστερες παρατηρήσεις από επίγεια τηλεσκόπια επιβεβαίωσαν ότι το σήμα προκλήθηκε όντως από έναν πλανήτη που περνούσε μπροστά από το άστρο.



Ο νέος αυτός κόσμος είναι ελαφρώς μεγαλύτερος από τη Γη και ολοκληρώνει μια τροχιά γύρω από το μητρικό του άστρο σε λιγότερο από τέσσερις ημέρες. Μέχρι σήμερα, η αποστολή TESS έχει καταγράψει σχεδόν 7.900 υποψήφιους πλανήτες, εκ των οποίων οι 759 έχουν ήδη επιβεβαιωθεί.

Μια εύκρατη υπερ-Γαία γύρω από ένα άστρο-νάνο

Οι παρατηρήσεις δείχνουν ότι ο πλανήτης, που ονομάστηκε TOI-1080 b, είναι πιθανότατα μια βραχώδης υπερ-Γαία. Οι μετρήσεις φανερώνουν ότι έχει ακτίνα περίπου 1,2 φορές μεγαλύτερη από της Γης, ενώ η μάζα του υπολογίζεται κοντά στις 1,75 γήινες μάζες. Ο πλανήτης περιφέρεται γύρω από το άστρο του σε περίπου 3,97 ημέρες και βρίσκεται σε εξαιρετικά μικρή απόσταση από αυτό. Με βάση αυτές τις παραμέτρους, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η θερμοκρασία ισορροπίας του πλανήτη είναι γύρω στους 95 βαθμούς Κελσίου (368 K), τοποθετώντας τον σε ένα σχετικά θερμό αλλά εύκρατο εύρος για βραχώδεις εξωπλανήτες.



Επειδή βρίσκεται εντός της κατοικήσιμης ζώνης του άστρου του, οι επιστήμονες υποθέτουν ότι θα μπορούσε να διαθέτει ατμόσφαιρα πλούσια σε διοξείδιο του άνθρακα ή οξυγόνο, αν και απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για την επιβεβαίωση αυτού του στοιχείου.

Το άστρο TOI-1080 και η πιθανότητα άλλων πλανητών

Το μητρικό άστρο είναι ένας κόκκινος νάνος περίπου πέντε φορές μικρότερος από τον Ήλιο, με μάζα στο 16% της ηλιακής και ηλικία που εκτιμάται μεταξύ 5 και 7 δισεκατομμυρίων ετών. Καθώς αυτού του είδους τα άστρα φιλοξενούν συχνά πολυπλανητικά συστήματα, η ομάδα εξέτασε την ύπαρξη και άλλων κόσμων.



Σύμφωνα με τη μελέτη, τα διαθέσιμα δεδομένα θέτουν αυστηρά όρια, αποκλείοντας την παρουσία άλλων πλανητών μεγαλύτερων από 0,9 γήινες ακτίνες σε τροχιές έως 7,7 ημερών. Για μεγαλύτερες περιόδους, έως 19 ημέρες, αποκλείεται επίσης η παρουσία πλανητών μεγαλύτερων από 1,4 γήινες ακτίνες, όπως αναφέρει δημοσίευμα του ιστότοπου Interesting Engineering.

