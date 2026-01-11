Οι καρδιακές προσβολές και τα εγκεφαλικά επεισόδια σπάνια συμβαίνουν χωρίς προειδοποίηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία, σχεδόν όλοι όσοι αναπτύσσουν καρδιοπάθεια και υφίστανται ένα σοβαρό καρδιαγγειακό επεισόδιο έχουν έναν από τέσσερις βασικούς παράγοντες κινδύνου στο διάστημα που προηγήθηκε.

Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν την υψηλή αρτηριακή πίεση, την υψηλή χοληστερόλη, τα αυξημένα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και το κάπνισμα, στο παρελθόν ή στο παρόν.

Όταν εξετάστηκαν συνολικά ως ομάδα, οι τέσσερις αυτοί παράγοντες προηγήθηκαν στο 99% όλων των καρδιαγγειακών επεισοδίων κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας μελέτης, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of the American College of Cardiology.

Ακόμα και στις γυναίκες κάτω των 60 ετών, δηλαδή στη δημογραφική ομάδα με τον χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων, περισσότερα από το 95% των καρδιακών προσβολών ή των εγκεφαλικών συνδέθηκαν με έναν από αυτούς τους παράγοντες κινδύνου.

Ο Νο1 παράγοντας κινδύνου

Η υψηλή αρτηριακή πίεση ήταν ο παράγοντας που συνδέθηκε συχνότερα με τα καρδιαγγειακά επεισόδια. Περισσότερο από το 93% των ατόμων που υπέστησαν καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικό επεισόδιο ή καρδιακή ανεπάρκεια είχαν προηγουμένως υπέρταση.

Η διαχείριση αυτού του παράγοντα κινδύνου θα μπορούσε, επομένως, να είναι καθοριστικής σημασίας για την πρόληψη σοβαρών καρδιαγγειακών παθήσεων στο μέλλον.

Όλοι οι παράγοντες κινδύνου είναι τροποποιήσιμοι

«Πιστεύουμε ότι η μελέτη δείχνει με πολύ πειστικό τρόπο ότι η έκθεση σε έναν ή περισσότερους παράγοντες κινδύνου πριν από αυτά τα καρδιαγγειακά συμβάματα αγγίζει σχεδόν το 100%», σχολίασε ο κύριος συγγραφέας της μελέτης και καρδιολόγος Philip Greenland από το Northwestern University.

«Ο στόχος τώρα είναι να προσπαθήσουμε περισσότερο να βρούμε τρόπους ελέγχου αυτών των τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου, αντί να χάνουμε τον προσανατολισμό μας κυνηγώντας άλλους παράγοντες που δεν είναι εύκολα αντιμετωπίσιμοι και δεν είναι αιτιώδεις».

H καρδιολόγος Neha Pagidipati από το Duke University, η οποία δεν συμμετείχε στη μελέτη, τόνισε σύμφωνα με το Science Alert ότι τα αποτελέσματα δείχνουν πόσο κρίσιμη είναι η διαχείριση των κινδύνων για την υγεία πριν αυτοί οδηγήσουν σε σοβαρές και δυνητικά θανατηφόρες καταστάσεις. «Μπορούμε – και πρέπει – να τα καταφέρουμε καλύτερα», γράφει.