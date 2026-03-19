Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Πέμπτη ότι οι Ουκρανοί διαπραγματευτές θα μεταβούν στις Ηνωμένες Πολιτείες για νέες συνομιλίες αυτό το Σαββατοκύριακο, με στόχο την επίλυση του τετραετούς πολέμου που αντιπαραθέτει το Κίεβο και τη Μόσχα.

«Υπήρξε μια παύση στις συνομιλίες. Είναι καιρός να τερματιστεί αυτό και θα κάνουμε τα πάντα ώστε οι συνομιλίες να είναι πραγματικά ουσιαστικές», δήλωσε ο Ζελένσκι στην βραδινή βιντεοομιλία του. «Η ουκρανική ομάδα… βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν και αναμένουμε μια συνάντηση το Σάββατο στις Ηνωμένες Πολιτείες».