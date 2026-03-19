Νέα δημοσκόπηση πραγματοποίησε η Metron Analysis για λογαριασμό του Mega, επιβεβαιώνοντας την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και δείχνοντας να επανακάμπτει ένα κόμμα.
Πιο αναλυτικά, η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με 31,1%, ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 13,6%, με τη μεταξύ τους διαφορά να είναι 17,5 μονάδες.
Επίσης, φαίνεται η ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. να λαμβάνει ποσοστό μετά από καιρό και συγκεκριμένα .
Εκτίμηση ψήφου:
Νέα Δημοκρατία: 31,1%
ΠΑΣΟΚ: 13,6%
Πλεύση Ελευθερίας: 10,5%
Ελληνική Λύση: 8,9%
ΚΚΕ: 8%
ΣΥΡΙΖΑ: 4,6%
Φωνή Λογικής: 4%
ΜέΡΑ 25: 4,6%
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.: 2,1%
Νίκη: 2%
Νέα Αριστερά: 2%
Πρόθεση ψήφου:
Νέα Δημοκρατία: 23,8%
ΠΑΣΟΚ: 10,4%
Πλεύση Ελευθερίας: 8%
Ελληνική Λύση: 6,8%
ΚΚΕ: 6,2%
ΣΥΡΙΖΑ: 3,5%
ΜέΡΑ 25: 3,5%
Φωνή Λογικής: 3,1%
Νίκη: 1,5%
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.: 1,6%
Νέα Αριστερά: 1,6%
Όσον αφορά τη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών, η Ζωή Κωνσταντοπούλου λαμβάνει την πρωτιά, παρότι το κόμμα της δεν αυξάνει τα ποσοστά του.
Δημοτικότητα πολιτικών αρχηγών:
Ζωή Κωνσταντοπούλου – 37%
Κυριάκος Μητσοτάκης – 33%
Δημήτρης Κουτσούμπας – 28%
Σωκράτης Φάμελλος – 25%
Επίσης, στην ερώτηση για τον πολιτικό αρχηγό που είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός, εμφανίζονται οι Αλέξης Τσίπρας και Μαρία Καρυστιανού, παρότι δεν ηγούνται κάποιου πολιτικού φορέα.
Κυριάκος Μητσοτάκης – 28%
Ζωή Κωνσταντοπούλου – 8%
Κυριάκος Βελόπουλος – 6%
Νίκος Ανδρουλάκης – 5%
Αλέξης Τσίπρας – 5%
Μαρία Καρυστιανού – 3%
Ακολουθούν τα υπόλοιπα ευρήματα της δημοσκόπησης: