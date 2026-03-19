Νέα δημοσκόπηση πραγματοποίησε η Metron Analysis για λογαριασμό του Mega, επιβεβαιώνοντας την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και δείχνοντας να επανακάμπτει ένα κόμμα.

Πιο αναλυτικά, η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με 31,1%, ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 13,6%, με τη μεταξύ τους διαφορά να είναι 17,5 μονάδες.

Επίσης, φαίνεται η ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. να λαμβάνει ποσοστό μετά από καιρό και συγκεκριμένα .

Εκτίμηση ψήφου:

Νέα Δημοκρατία: 31,1%

ΠΑΣΟΚ: 13,6%

Πλεύση Ελευθερίας: 10,5%

Ελληνική Λύση: 8,9%

ΚΚΕ: 8%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,6%

Φωνή Λογικής: 4%

ΜέΡΑ 25: 4,6%

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.: 2,1%

Νίκη: 2%

Νέα Αριστερά: 2%

Πρόθεση ψήφου:

Νέα Δημοκρατία: 23,8%

ΠΑΣΟΚ: 10,4%

Πλεύση Ελευθερίας: 8%

Ελληνική Λύση: 6,8%

ΚΚΕ: 6,2%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,5%

ΜέΡΑ 25: 3,5%

Φωνή Λογικής: 3,1%

Νίκη: 1,5%

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.: 1,6%

Νέα Αριστερά: 1,6%

Όσον αφορά τη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών, η Ζωή Κωνσταντοπούλου λαμβάνει την πρωτιά, παρότι το κόμμα της δεν αυξάνει τα ποσοστά του.

Δημοτικότητα πολιτικών αρχηγών:

Ζωή Κωνσταντοπούλου – 37%

Κυριάκος Μητσοτάκης – 33%

Δημήτρης Κουτσούμπας – 28%

Σωκράτης Φάμελλος – 25%

Επίσης, στην ερώτηση για τον πολιτικό αρχηγό που είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός, εμφανίζονται οι Αλέξης Τσίπρας και Μαρία Καρυστιανού, παρότι δεν ηγούνται κάποιου πολιτικού φορέα.

Κυριάκος Μητσοτάκης – 28%

Ζωή Κωνσταντοπούλου – 8%

Κυριάκος Βελόπουλος – 6%

Νίκος Ανδρουλάκης – 5%

Αλέξης Τσίπρας – 5%

Μαρία Καρυστιανού – 3%

Ακολουθούν τα υπόλοιπα ευρήματα της δημοσκόπησης: