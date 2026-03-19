Το Ιράν θέλει να δώσει στο Μεξικό και όχι στις ΗΠΑ τους αγώνες του στο Μουντιάλ 2026, αυτό όμως δεν αρέσει στη FIFA, όπως ξεκαθάρισε με δηλώσεις του ο Τζάνι Ινφαντίνο.

Η συμμετοχή ή όχι του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο είναι ένα από τα θέματα συζήτησης από τη στιγμή που… πήρε φωτιά η Μέση Ανατολή, με αποτέλεσμα να έχουν κυκλοφορήσει διάφορα σενάρια μέχρι στιγμής.

Το πιο πρόσφατο, είναι αυτό της μετακόμισης της εθνικής ομάδας του Ιράν στο Μεξικό, να δώσει δηλαδή εκεί τους αγώνες της και όχι στις ΗΠΑ, όπως έχει προγραμματιστεί. Με αυτό, όμως, δεν συμφωνεί η FIFA και το έκανε σαφές ο πρόεδρός της με όσα είπε σε δηλώσεις του.

«Θέλουμε τα πάντα στο Μουντιάλ να διεξαχθούν όπως ακριβώς έχουν προγραμματιστεί και σχεδιαστεί. Θέλουμε να δούμε και τις 48 συμμετέχουσες ομάδες να δώσουν το παρών στη διοργάνωση σε ένα κλίμα fair play και με αμοιβαίο σεβασμό όλων προς όλους.

Η FIFA δεν μπορεί να εμπλακεί σε γεωπολιτικές διαμάχες, αλλά θέλουμε με όχημα το ποδόσφαιρο να χτίσουμε γέφυρες ομόνοιας και ειρήνης», ήταν τα λόγια του Ινφαντίνο.