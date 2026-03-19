Oι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν δημοσίευσαν βίντεο που, σύμφωνα με αυτούς, απεικονίζει το χτύπημα ενός αμερικανικού F-35 Lightning II.

Σύμφωνα με πηγές, το F-35A/B δέχθηκε πυρά από ιρανικό σύστημα εδάφους-αέρος ενώ εκτελούσε αποστολή μάχης πάνω από το Ιράν.

Ο πιλότος, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), σμηναγό Tim Hawkins, προσγειώθηκε με ασφάλεια και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

«Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και ο πιλότος βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση. Το περιστατικό διερευνάται», τόνισε ο Hawkins, επισημαίνοντας ότι η έρευνα συνεχίζεται.