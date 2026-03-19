Oι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν δημοσίευσαν βίντεο που, σύμφωνα με αυτούς, απεικονίζει το χτύπημα ενός αμερικανικού F-35 Lightning II.

Σύμφωνα με πηγές, το F-35A/B δέχθηκε πυρά από ιρανικό σύστημα εδάφους-αέρος ενώ εκτελούσε αποστολή μάχης πάνω από το Ιράν.

Ο πιλότος, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), σμηναγό Tim Hawkins, προσγειώθηκε με ασφάλεια και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

The IRGC has released footage of what they claim to be the attack on the US F-35 that was struck and had to conduct an emergency landing pic.twitter.com/xV4SvTubMe — Faytuks News (@Faytuks) March 19, 2026

«Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και ο πιλότος βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση. Το περιστατικό διερευνάται», τόνισε ο Hawkins, επισημαίνοντας ότι η έρευνα συνεχίζεται.