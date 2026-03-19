«Η κυβέρνηση επιλέγει να κερδοσκοπήσει με όχημα την αύξηση των τιμών για να μοιράσει κατόπιν επιδόματα-αντίδωρα πιστή στην προεκλογική ψηφοθηρική της τακτική», υποστηρίζει ο Κώστας Τσουκαλάς, σημειώνοντας ότι ακόμα και ευρωπαϊκές χώρες «με δεξιές κυβερνήσεις» προχωρούν σε προσωρινή μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρει σε δήλωση του ότι «ο κ. Μαρινάκης το πρωί χαρακτήρισε ‘παράνοια’ το αίτημα της αντιπολίτευσης για προσωρινή μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα» και ότι «ο κ. Μητσοτάκης χωρίς ενσυναίσθηση για το πώς βιώνουν νοικοκυριά, αγρότες και επιχειρήσεις την αύξηση των τιμών, δήλωσε πως ‘δεν βλέπει λόγο να ανοίξει τρύπα στον προϋπολογισμό’». «Την ίδια στιγμή», τονίζει ο κ. Τσουκαλάς, «η Αυστρία και η Ιταλία με δεξιές κυβερνήσεις προχωρούν σε προσωρινή μείωση του ΕΦΚ καταρρίπτοντας το επιχείρημα του Πρωθυπουργού ότι όλοι περιμένουν ευρωπαϊκή απόφαση».

Κατόπιν αυτών ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σημειώνει: «Η αλήθεια αποκαλύπτεται. Η κυβέρνηση επιλέγει να κερδοσκοπήσει με όχημα την αύξηση των τιμών για να μοιράσει κατόπιν επιδόματα-αντίδωρα πιστή στην προεκλογική ψηφοθηρική της τακτική. Όσο δεν παίρνει μέτρα, η ζημιά θα μεγαλώνει».