Λίγες ημέρες μετά τη συντριβή ενός KC-135 Stratotanker της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στο δυτικό Ιράκ στις 12 Μαρτίου, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και των έξι μελών του πληρώματος κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Epic Fury», ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός της Κίνας (PLA) ανακοίνωσε ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον εξορθολογισμό και την αυτοματοποίηση των επιχειρήσεων εναέριου ανεφοδιασμού.



Η Πολεμική Αεροπορία του PLA ανέπτυξε ένα «σύστημα διαχείρισης περιοχής εναέριου ανεφοδιασμού», το οποίο αναπτύχθηκε από τους τεχνικούς της και δοκιμάστηκε για πρώτη φορά σε εκπαιδευτικές ασκήσεις στα τέλη του περασμένου έτους. Η ανακοίνωση τράβηξε αμέσως την προσοχή λόγω της χρονικής στιγμής, καθώς έγινε μόλις λίγες ημέρες μετά την πιο θανατηφόρα απώλεια αμερικανικού τάνκερ εδώ και πάνω από μια δεκαετία.

Πώς λειτουργεί το σύστημα

Η πλατφόρμα AI παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις συνθήκες στον εναέριο χώρο και χρησιμοποιεί αλγορίθμους για να υπολογίσει τα επίπεδα καυσίμων όλων των συμμετεχόντων αεροσκαφών. Στη συνέχεια:

Παράγει βελτιστοποιημένα σχέδια σύζευξης , αντιστοιχίζοντας τα τάνκερ με τα μαχητικά βάσει της κατάστασης καυσίμων, της διάρκειας πτήσης και της χωρητικότητας του εναέριου χώρου.

, αντιστοιχίζοντας τα τάνκερ με τα μαχητικά βάσει της κατάστασης καυσίμων, της διάρκειας πτήσης και της χωρητικότητας του εναέριου χώρου. Εκδίδει εξατομικευμένες συστάσεις προς τους πιλότους.

Ο Yu He, αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας του PLA που συμμετέχει στο πρόγραμμα, δηλώνει ότι το σύστημα παρέχει «επιστημονικά τεκμηριωμένες και εξαιρετικά αποδοτικές λύσεις, επιτρέποντας τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του εναέριου ανεφοδιασμού». Το σύστημα αντιμετωπίζει ένα γνωστό επιχειρησιακό πρόβλημα: προηγουμένως, τα μαχητικά προσέγγιζαν το πλησιέστερο διαθέσιμο τάνκερ, με αποτέλεσμα ορισμένα τάνκερ να υπερφορτώνονται ενώ άλλα παρέμεναν αδρανή.

Η συντριβή του KC-135 ως φόντο

Το αμερικανικό τάνκερ που συνετρίβη στις 12 Μαρτίου ήταν ένα Boeing KC-135 Stratotanker, ένα αεροσκάφος που βρίσκεται σε υπηρεσία από τη δεκαετία του 1960 με μέσο όρο ηλικίας σκάφους πάνω από 66 έτη. Η CENTCOM επιβεβαίωσε ότι δύο αεροσκάφη ενεπλάκησαν σε περιστατικό πάνω από φίλιο εναέριο χώρο κοντά στα σύνορα Ιράκ–Ιορδανίας· το ένα προσγειώθηκε με ασφάλεια, το άλλο συνετρίβη.

Τα αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση, αν και έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εχθρικών ή φίλιων πυρών. Ήταν η πρώτη απώλεια αμερικανικού τάνκερ σε καιρό πολέμου από το 2013 και το τέταρτο αμερικανικό αεροσκάφος που χάνεται από την έναρξη της επιχείρησης Epic Fury στις 28 Φεβρουαρίου.

Ένα διευρυνόμενο χάσμα δυνατοτήτων

Η κίνηση της Κίνας να αυτοματοποιήσει τον εναέριο ανεφοδιασμό αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη προσπάθεια εκσυγχρονισμού μιας ιστορικά αδύναμης ικανότητας.

Κίνα : Διαθέτει περίπου 35 τάνκερ (συμπεριλαμβανομένων παλαιών ρωσικών IL-78, τροποποιημένων βομβαρδιστικών H-6 και των νέων YY-20A).

: Διαθέτει περίπου 35 τάνκερ (συμπεριλαμβανομένων παλαιών ρωσικών IL-78, τροποποιημένων βομβαρδιστικών H-6 και των νέων YY-20A). ΗΠΑ: Διαθέτουν πάνω από 550 τάνκερ, μια αναλογία που υποστηρίζει την παγκόσμια προβολή ισχύος της Αμερικής.

Ένας απόστρατος ανώτερος συνταγματάρχης του PLA υπενθύμισε ένα περιστατικό του 1966, όπου ένα KC-135 συγκρούστηκε με ένα B-52, προκαλώντας την πτώση βομβών υδρογόνου πάνω από την Ισπανία, ως παράδειγμα του πώς η αποτυχία συντονισμού μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες. Σε αυτό το πλαίσιο, το σύστημα AI αποτελεί ταυτόχρονα μια επένδυση στην ασφάλεια και την τακτική, όπως αναφέρει δημοσίευμα του ιστότοπου Interesting Engineering.