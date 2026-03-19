Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει την Κυριακή (22/3) την ΑΕΛ για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan Super League και όλα δείχνουν πως τα εισιτήρια θα εξαντληθούν καθώς έχουν απομείνει λιγότερα από 700.

Σε κάθε αγώνα, εντός ή εκτός έδρας, από την αρχή της σεζόν η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει τη μαζική συμπαράσταση των φιλάθλων και το ίδιο αναμένεται να συμβεί και στο προσεχές ματς με τους Θεσσαλούς.

Όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ, έχουν απομείνει λιγότερα από 700 εισιτήρια προς διάθεση και αναμένεται να πωληθούν κι αυτά, οπότε ακόμη ένα παιχνίδι στο Καραϊσκάκη φέτος, είτε για τις εγχώριες διοργανώσεις είτε για την Ευρώπη, θα είναι sold out.

Ο Ολυμπιακός μοιράζεται με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ την 1η θέση της βαθμολογίας και δεν σκέφτεται τίποτα άλλο πλην της νίκης κόντρα στην ΑΕΛ ώστε να παραμείνει στην κορυφή, με ή χωρίς συγκάτοικους, ενόψει της έναρξης των play off, όπου θα κριθεί η μάχη του τίτλου.