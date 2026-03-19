Ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής και Υπεύθυνος ΚΤΕ Εθνικής Άμυνας Μιχάλης Κατρίνης εξέδωσε την εξής ανακοίνωση:

«Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με δήλωσή του επαίρεται και υπερτονίζει το γεγονός της κατάρριψης δύο ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων από συστοιχία ελληνικών Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία και λειτουργεί με ελληνικό στρατιωτικό προσωπικό.



Προφανώς η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται ότι το συγκεκριμένο περιστατικό και πολύ περισσότερο η δήλωση του κ. Δένδια συνιστούν εμπλοκή της Ελλάδας στην πολεμική σύρραξη, κάτι που ο κ. Πρωθυπουργός είχε αποκλείσει.



Η πραγματικότητα είναι μία: μαζί με τους δύο ιρανικούς πυραύλους καταρρίφθηκε και το αφήγημα της κυβέρνησης περί μη εμπλοκής (άμεσης ή έμμεσης) της Ελλάδας στον πόλεμο, θέση που εξαρχής υποστήριξε το ΠΑΣΟΚ».