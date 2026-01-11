Εντολή στους διοικητές των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ να καταρτίσουν σχέδιο για πιθανή στρατιωτική εισβολή στη Γροιλανδία, φέρεται να έχει δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο συναντά έντονες αντιδράσεις από ανώτατα στελέχη του αμερικανικού στρατού, σύμφωνα με τη Mail on Sunday.

Πηγές αναφέρουν ότι τα «γεράκια» γύρω από τον Αμερικανό πρόεδρο, με επικεφαλής τον πολιτικό του σύμβουλο Στίβεν Μίλερ, έχουν ενθαρρυνθεί από την επιτυχία της επιχείρησης σύλληψης του ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και πιέζουν για άμεση κίνηση, προκειμένου να καταληφθεί διά της ισχύος το νησί, πριν προλάβουν να κινηθούν η Ρωσία ή η Κίνα.

Βρετανοί διπλωμάτες εκτιμούν ότι ο Τραμπ παρακινείται και από την επιθυμία να αποσπάσει την προσοχή των Αμερικανών ψηφοφόρων από την κατάσταση της οικονομίας ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών αργότερα μέσα στη χρονιά, μετά τις οποίες υπάρχει κίνδυνος να χάσει τον έλεγχο του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς.

Μια τόσο δραστική κίνηση, ωστόσο, θα τον έφερνε σε ευθεία σύγκρουση με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και θα μπορούσε να οδηγήσει ουσιαστικά στη διάλυση του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Τραμπ ζήτησε από τη Διοίκηση Κοινών Ειδικών Επιχειρήσεων (JSOC) να ετοιμάσει το σχέδιο εισβολής, όμως οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων αντιδρούν, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα ήταν παράνομο και δεν θα είχε την έγκριση του Κογκρέσου.

Προτείνουν λιγότερο «αμφιλεγόμενες» ενέργειες

Όπως ανέφερε μία πηγή, οι στρατηγοί προσπαθούν να τον αποπροσανατολίσουν, προτείνοντας λιγότερο αμφιλεγόμενες ενέργειες, όπως η αναχαίτιση ρωσικών «πλοίων-φαντασμάτων» που χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη των δυτικών κυρώσεων ή ακόμη και ένα πλήγμα κατά του Ιράν.

Διπλωμάτες έχουν εξετάσει σενάρια κλιμάκωσης, στα οποία ο Τραμπ θα χρησιμοποιούσε στρατιωτική ισχύ ή «πολιτικό εξαναγκασμό» για να αποκόψει τη Γροιλανδία από τη Δανία. Σε διπλωματικό έγγραφο, το «χειρότερο σενάριο» περιγράφεται ως εξέλιξη που θα μπορούσε να οδηγήσει στην «καταστροφή του ΝΑΤΟ εκ των έσω».

Το ίδιο έγγραφο σημειώνει ότι ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θεωρούν πως αυτός είναι ο πραγματικός στόχος της σκληρής πτέρυγας του κινήματος MAGA γύρω από τον Τραμπ. Καθώς το Κογκρέσο δεν θα του επέτρεπε να αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ, η κατάληψη της Γροιλανδίας θα μπορούσε να αναγκάσει τους Ευρωπαίους να εγκαταλείψουν τη Συμμαχία.

Η «βελούδινη» εναλλακτική

Σε ένα πιο ήπιο «σενάριο συμβιβασμού», η Δανία θα συμφωνούσε να παραχωρήσει στις ΗΠΑ πλήρη στρατιωτική πρόσβαση στη Γροιλανδία και να αποκλείσει τη Ρωσία και την Κίνα. Αν και οι ΗΠΑ ήδη έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο νησί, αυτή θα αποκτούσε πλέον σαφή νομική βάση.

Σύμφωνα με το διπλωματικό έγγραφο, για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους ο Τραμπ θα μπορούσε να ξεκινήσει με ένα σενάριο κλιμάκωσης και στη συνέχεια να στραφεί σε έναν συμβιβασμό. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φοβούνται ότι το «παράθυρο ευκαιρίας» πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές κλείνει το καλοκαίρι, με τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 Ιουλίου να θεωρείται πιθανή χρονική στιγμή για μια συμφωνία.

Τέλος, διπλωματική πηγή ανέφερε ότι ανώτατοι στρατηγοί θεωρούν το σχέδιο του Τραμπ «παράλογο και παράνομο» και προσπαθούν να τον αποτρέψουν, χαρακτηρίζοντας τη διαχείρισή του «σαν να έχεις να κάνεις με ένα πεντάχρονο παιδί».