Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι η κυβέρνησή του θα αναλάβει δράση για τη Γροιλανδία «είτε το θέλουν είτε όχι», εντείνοντας περαιτέρω τη ρητορική του καθώς πιέζει για την απόκτηση του δανικού αυτού εδάφους για λογαριασμό των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Θα ήθελα να κάνω μια συμφωνία, ξέρετε, με τον εύκολο τρόπο. Αλλά αν δεν το κάνουμε με τον εύκολο τρόπο, θα το κάνουμε με τον δύσκολο τρόπο», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Τα σχόλια αυτά έγιναν κατά τη διάρκεια συνάντησης με διευθυντικά στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών για να συζητήσουν τις πιθανότητες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη Βενεζουέλα. Λιγότερο από μία εβδομάδα νωρίτερα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εισέβαλαν στη λατινοαμερικάνικη χώρα πλούσια σε πετρέλαιο και συνέλαβαν τον ηγέτη της, Νικολάς Μαδούρο.

Ο Τραμπ επιδιώκει εδώ και καιρό να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, επικαλούμενος κυρίως τη στρατηγική σημασία του νησιού του Αρκτικού Κύκλου για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Η Δανία και οι ευρωπαϊκοί σύμμαχοί της στο ΝΑΤΟ —τη στρατιωτική συμμαχία που συνιδρύθηκε από τις ΗΠΑ— έχουν αντιταχθεί στην ιδέα, επαναλαμβάνοντας ότι η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση. Παρ’ όλα αυτά, η κυβέρνηση Τραμπ δηλώνει ότι εξετάζει επί του παρόντος μια σειρά επιλογών όσον αφορά τη Γροιλανδία, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας χρήσης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων ή της σύναψης συμφωνίας για την αγορά της από τη Δανία.

Ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν επίσης συζητήσει το ενδεχόμενο να δοθούν εφάπαξ ποσά σε κατοίκους της Γροιλανδίας με σκοπό να επηρεαστεί η στάση τους υπέρ των ΗΠΑ.

Όταν ρωτήθηκε πόσα θα μπορούσαν να είναι αυτά τα ποσά, ο Τραμπ είπε: «Δεν μιλάω ακόμα για χρήματα για τη Γροιλανδία».

«Μπορεί να μιλήσω για αυτό, αλλά τώρα πρόκειται να κάνουμε κάτι για τη Γροιλανδία, είτε το θέλουν είτε όχι», πρόσθεσε.

«Γιατί αν δεν το κάνουμε, η Ρωσία ή η Κίνα θα καταλάβουν τη Γροιλανδία, και δεν πρόκειται να έχουμε τη Ρωσία ή την Κίνα ως γείτονα», είπε.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι, ενώ είναι «μεγάλος θαυμαστής» της Δανίας, «το γεγονός ότι ένα πλοίο έφτασε εκεί πριν από 500 χρόνια δεν σημαίνει ότι κατέχουν τη γη. Είμαι βέβαιος ότι πολλά πλοία έφτασαν εκεί και από εμάς».

«Έτσι θα κάνουμε κάτι με τη Γροιλανδία, είτε με τον καλό τρόπο είτε με τον πιο δύσκολο», πρόσθεσε.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ήδη διατηρούν βάση στη Γροιλανδία και έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν την παρουσία τους εκεί αν το επιθυμήσουν.

Ωστόσο, αυτό από μόνο του δεν επαρκεί, είπε ο Τραμπ.

«Όταν κάτι μας ανήκει, το υπερασπιζόμαστε. Δεν υπερασπίζεσαι με τον ίδιο τρόπο κάτι που έχεις μισθώσει, πρέπει να σου ανήκει», κατέληξε.