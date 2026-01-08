Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επικρίνει δημόσια τις ομάδες έλκηθρων με σκυλιά της Δανίας στη Γροιλανδία και έχει επικαλεστεί μυστηριώδη κινεζικά και ρωσικά πλοία κοντά στις ακτές. Φαίνεται να εστιάζει ολοένα και περισσότερο στην ιδέα ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να ελέγξουν αυτό το τεράστιο παγωμένο νησί. Μερικοί αξιωματούχοι λένε ότι ο πρόεδρος θέλει να το αγοράσει, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν απλώς να το καταλάβουν. Πρόσφατα, ο Τραμπ δήλωσε: «Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας».

Το ερώτημα είναι: χρειάζεται πραγματικά η Αμερική να αγοράσει τη Γροιλανδία ή να προχωρήσει σε κάτι πιο δραστικό για να πετύχει όλους τους στόχους του Τραμπ;

Η στρατηγική σημασία της Γροιλανδίας για τις ΗΠΑ

Σύμφωνα με μια λιγότερο γνωστή συμφωνία του Ψυχρού Πολέμου, οι ΗΠΑ ήδη έχουν εκτεταμένη στρατιωτική πρόσβαση στη Γροιλανδία. Αυτή τη στιγμή, διαθέτουν μία βάση σε μια απομακρυσμένη γωνιά του νησιού, αλλά η συμφωνία τους επιτρέπει να «κατασκευάζουν, εγκαθιστούν, συντηρούν και λειτουργούν» στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε όλη τη Γροιλανδία, να «στεγάζουν προσωπικό» και να ελέγχουν απογειώσεις, προσγειώσεις, αγκυροβόλια και κινήσεις πλοίων, αεροσκαφών και υδάτινων μέσων.

Η συμφωνία υπογράφηκε το 1951 μεταξύ ΗΠΑ και Δανίας, η οποία αποικιοποίησε τη Γροιλανδία πριν από πάνω από 300 χρόνια και εξακολουθεί να ελέγχει ορισμένες υποθέσεις της.

«Οι ΗΠΑ έχουν τόσο ελεύθερο πεδίο στη Γροιλανδία που μπορούν πρακτικά να κάνουν ό,τι θέλουν», λέει ο Mikkel Runge Olesen, ερευνητής στο Δανικό Ινστιτούτο Διεθνών Σπουδών στην Κοπεγχάγη.

Ωστόσο, η αγορά της Γροιλανδίας είναι μια εντελώς διαφορετική υπόθεση. Η Γροιλανδία δεν θέλει να πωληθεί σε κανέναν, ειδικά όχι στις ΗΠΑ, και η Δανία δεν έχει την εξουσία να την πουλήσει.

Οι κάτοικοι της Γροιλανδίας λένε «όχι» στην πώληση

Σήμερα, οι Γροιλανδοί έχουν το δικαίωμα να διεξάγουν δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία τους, ενώ οι δανικές αρχές τονίζουν ότι η απόφαση ανήκει στους 57.000 κατοίκους του νησιού. Σύμφωνα με έρευνα του περασμένου έτους, το 85% των κατοίκων αντιτίθεται σε οποιαδήποτε αμερικανική απόπειρα κατάληψης.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Jens-Frederik Nielsen, έχει επανειλημμένα απορρίψει την ιδέα πώλησης, δηλώνοντας: «Η χώρα μας δεν πωλείται».

Η συμφωνία άμυνας μεταξύ ΗΠΑ και Δανίας, απλή και σύντομη, αναθεωρήθηκε το 2004 για να συμπεριλάβει την ημιαυτόνομη κυβέρνηση της Γροιλανδίας, δίνοντας στους κατοίκους λόγο για το πώς οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις ενδέχεται να επηρεάσουν τον τοπικό πληθυσμό.

Η Γροιλανδία, η ασφάλεια και τα ορυκτά

Η στρατηγική θέση της Γροιλανδίας δεν είναι το μόνο που έχει τραβήξει το ενδιαφέρον του Τραμπ. Το τεράστιο νησί διαθέτει πλούσια κοιτάσματα κρίσιμων ορυκτών κάτω από τον πάγο. Αναλυτές επισημαίνουν ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζεται να καταλάβουν το νησί για να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά.

Το νησί διαθέτει επίσης στρατιωτικές εγκαταστάσεις που συντηρούνται από τους Αμερικανούς και μια μικρή δανική παρουσία με μερικές εκατοντάδες στρατιώτες, συμπεριλαμβανομένων ειδικών δυνάμεων που χρησιμοποιούν έλκηθρα σκύλων για εκτεταμένες περιπολίες. Η αμερικανική στρατιωτική παρουσία παρακολουθεί σημαντικά θέματα ασφαλείας, όπως η διέλευση πυραύλων πάνω από τον Βόρειο Πόλο.

Με την γεωστρατηγική σημασία και τα πολύτιμα ορυκτά, η Γροιλανδία παραμένει ένα κρίσιμο «στοιχείο» στο παγκόσμιο παιχνίδι ισχύος, χωρίς οι ΗΠΑ να χρειάζεται να την αγοράσουν ή να την καταλάβουν.