Λίγες στιγμές μετά την επιτυχή κατάληψη του τάνκερ Bella 1 / Marinera, στον Ατλαντικό ωκεανό, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έκανε ανάρτηση σχετικά με την επιχείρηση των αμερικανικών δυνάμεων με αιχμή του δόρατος το 160ο αερομεταφερόμενο Σύνταγμα Ειδικών Επιχειρήσεων Αεροπορίας των ΗΠΑ, τους αποκαλούμενους «Nightstalkers»

«Χωρίς τη συμμετοχή μου, η Ρωσία θα είχε ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ αυτή τη στιγμή» δηλώνει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στο Truth Social.

Η ανάρτηση Τραμπ

«Θυμηθείτε, για όλους αυτούς τους μεγάλους οπαδούς του ΝΑΤΟ, είχαν 2% ΑΕΠ, και οι περισσότεροι δεν πλήρωναν τους λογαριασμούς τους, ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΗΡΘΑ ΕΓΩ. Οι ΗΠΑ, ανόητα, πλήρωναν γι’ αυτούς! Εγώ, με σεβασμό, τους έφτασα στο 5% ΑΕΠ, ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ, αμέσως. Όλοι έλεγαν ότι αυτό δεν μπορούσε να γίνει, αλλά μπορούσε, γιατί, πέρα από όλα τα άλλα, είναι όλοι φίλοι μου. Χωρίς τη συμμετοχή μου, η Ρωσία θα είχε ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ αυτή τη στιγμή. Θυμηθείτε, επίσης, ότι μόνος μου ΤΕΛΕΙΩΣΑ 8 ΠΟΛΕΜΟΥΣ, και η Νορβηγία, μέλος του ΝΑΤΟ, ανόητα επέλεξε να μη μου δώσει το Βραβείο Nobel Ειρήνης. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία! Αυτό που έχει σημασία είναι ότι έσωσα εκατομμύρια ζωές. Η ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ Η ΚΙΝΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΒΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΑΤΟ ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΗΠΑ, ΚΑΙ ΑΜΦΙΒΑΛΛΩ ΟΤΙ ΤΟ ΝΑΤΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ ΓΙΑ ΜΑΣ ΑΝ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΟΙ ΗΠΑ. ΟΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΕΡΟΙ ΠΟΥ ΕΠΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΘΗΤΕΙΑ, ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΩ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ. Θα είμαστε πάντα εκεί για το ΝΑΤΟ, ακόμα κι αν εκείνο δεν είναι εκεί για εμάς. Η μόνη χώρα που η Κίνα και η Ρωσία φοβούνται και σέβονται είναι οι αναγεννημένες ΗΠΑ του DJT. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ!!!

Πρόεδρος DJT».