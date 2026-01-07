Ο αναπληρωτής επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ, επιβεβαίωσε τις ανανεωμένες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να καταστήσει τη Γροιλανδία έδαφος των ΗΠΑ, αλλά απέρριψε την προοπτική ότι θα ήταν απαραίτητη μια στρατιωτική σύγκρουση για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Σε συνέντευξή του στο πρόγραμμα «The Lead» του CNN, ο κορυφαίος σύμβουλος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε την «επίσημη θέση της αμερικανικής κυβέρνησης» ότι «η Γροιλανδία πρέπει να γίνει μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών» και απέφυγε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το ενδεχόμενο στρατιωτικών ενεργειών εναντίον του ημιαυτόνομου δανικού εδάφους.

«Οι ΗΠΑ πρέπει να έχουν τη Γροιλανδία ως μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν υπάρχει καν λόγος να σκεφτόμαστε ή να μιλάμε για αυτό στο πλαίσιο που ρωτάτε, δηλαδή για μια στρατιωτική επιχείρηση», είπε ο Μίλερ στο CNN. «Κανείς δεν θα πολεμήσει στρατιωτικά τις ΗΠΑ για το μέλλον της Γροιλανδίας», πρόσθεσε ο Μίλερ.

Ο Τραμπ έχει συχνά φλερτάρει με την ιδέα να καταλάβει τη Γροιλανδία, επισημαίνοντας τη δυνητική χρησιμότητά της για τα συμφέροντα ασφαλείας των ΗΠΑ. Αλλά αυτές οι απειλές απέκτησαν μεγαλύτερο βάρος αυτό το Σαββατοκύριακο, αφότου η κυβέρνηση Τραμπ προκάλεσε παγκόσμιο σοκ με μια στρατιωτική επιχείρηση κατά την οποία συνελήφθησαν ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του και μεταφέρθηκαν στη Νέα Υόρκη για να αντιμετωπίσουν κατηγορίες.

Εν μέσω ερωτήσεων σχετικά με το ποια χώρα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει παρόμοια τύχη, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Κυριακή σχετικά με τη Γροιλανδία: «Είναι τόσο στρατηγική αυτή τη στιγμή. Η Γροιλανδία είναι γεμάτη με ρωσικά και κινεζικά πλοία». «Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία από την άποψη της εθνικής ασφάλειας, και η Δανία δεν θα είναι σε θέση να το κάνει», δήλωσε ο πρόεδρος.

Καμία επίθεση στη Γροιλανδία λέει ο Μάικ Τζόνσον

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σκοπεύουν να κάνουν χρήση στρατιωτικής ισχύος για να καταλάβουν τη Γροιλανδία, σε αντίθεση με δηλώσεις που διατυπώθηκαν χθες, Τρίτη, από τον Λευκό Οίκο.

«Μελετούν τους διπλωματικούς διαύλους», δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής στους δημοσιογράφους στο Καπιτώλιο της Ουάσινγκτον. Οι χθεσινές δηλώσεις του Λευκού Οίκου σύμφωνα με τις οποίες ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει αρκετές επιλογές, εκ των οποίων η «χρήση του στρατού», για να αποκτήσει αυτό το ημιαυτόνομο έδαφος της Δανίας, δεν αντιπροσώπευαν παρά “γενικές δηλώσεις”, πρόσθεσε.

Όλες οι επιλογές στο τραπέζι για τη Γροιλανδία, λεει η Λέβιτ

Απειλεί για το ζήτημα της Γροιλανδίας ο Λευκός Οίκος. «Όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι, αλλά πρώτη επιλογή είναι η διπλωματία» διεμήνυσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ. Μια πιθανή αγορά συζητείται ενεργά από τον πρόεδρο Τραμπ και την ομάδα Εθνικής Ασφαλείας σημείωσε η αξιωματούχος.

«Ο πρόεδρος έχει δηλώσει με μεγάλη σαφήνεια και ειλικρίνεια ότι θεωρεί προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών να αποτρέψει την επιθετικότητα της Ρωσίας και της Κίνας στην περιοχή της Αρκτικής, και γι’ αυτό το λόγο η ομάδα του συζητά επί του παρόντος τις πιθανές επιλογές αγοράς (σ.σ. της Γροιλανδίας)» ανέφερε χαρακτηριστικά η Λέβιτ.

«Ο πρόεδρος κατέστησε σαφές ότι οι ΗΠΑ θα είναι πάντα δίπλα στο ΝΑΤΟ» σημείωσε.

Ο Ρούμπιο λέει ότι ο Τραμπ έχει κάθε δικαίωμα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τη Δανία την επόμενη εβδομάδα, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε τις τελευταίες ημέρες ότι θέλει να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

Μιλώντας μετά την ενημέρωση των γερουσιαστών των ΗΠΑ σχετικά με το σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ για τη Βενεζουέλα, ο Ρούμπιο είπε ότι: «εάν ο πρόεδρος εντοπίσει μια απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, κάθε πρόεδρος διατηρεί το δικαίωμα να την αντιμετωπίσει με στρατιωτικά μέσα. Ως διπλωμάτης, που είναι η ιδιότητά μου σήμερα και το αντικείμενο της εργασίας μας, προτιμούμε πάντα να επιλύουμε τα ζητήματα με διαφορετικούς τρόπους – κάτι που ισχύει και για τη Βενεζουέλα», όταν ρωτήθηκε εάν οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να διακινδυνεύσουν τη συμμαχία του ΝΑΤΟ προχωρώντας σε στρατιωτική επέμβαση.