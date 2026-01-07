Η Γαλλία προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει κάθε είδους πίεση ή εκφοβισμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι διεθνείς εντάσεις για τη Γροιλανδία αυξάνονται. Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό τόνισε ότι η χώρα του εργάζεται σε συντονισμό με τους ευρωπαίους εταίρους για να διασφαλίσει ότι η αντίδρασή της θα είναι αποτελεσματική και πειστική.

«Οποια και αν είναι η μορφή του εκφοβισμού και όποια και αν είναι η προέλευσή του, έχουμε αρχίσει να εργαζόμαστε στο υπουργείο Εξωτερικών για να προετοιμαστούμε ώστε να δώσουμε απάντηση και να δώσουμε απάντηση όχι μόνοι, ώστε να είμαστε πειστικοί και αποτελεσματικοί», δήλωσε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό στο ραδιοφωνικό δίκτυο France Inter.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η προετοιμασία θα ολοκληρωθεί «τις προσεχείς ημέρες» και θα αποτυπωθεί σε ένα σχέδιο δράσης που θα κοινοποιηθεί στους βασικούς ευρωπαίους εταίρους της Γαλλίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι, εκτός από τη Γροιλανδία, η Ουάσινγκτον έχει επιβάλει πρόσφατα κυρώσεις κατά ευρωπαίων αξιωματούχων, όπως ο πρώην ευρωπαίος επίτροπος Τιερί Μπρετόν, οι οποίοι προωθούν αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

«Αντιμέτωποι με αυτά τα σημάδια εκφοβισμού, θέλουμε να αναλάβουμε δράση, αλλά να αντιδράσουμε μαζί με τους ευρωπαίους εταίρους μας», τόνισε ο Μπαρό, προσθέτοντας ότι το θέμα θα συζητηθεί εντός της ημέρας με τους ομολόγους του στη Γερμανία και την Πολωνία.

«Σχηματίζουμε μαζί ένα τρίπτυχο, ένα τρίο που έχει ικανότητα επιρροής στην Ευρώπη», υπογράμμισε ο Γάλλος υπουργός.

Παρά τις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη Γροιλανδία, ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν «πολύ προσηλωμένες στην Ατλαντική Συμμαχία, στο ΝΑΤΟ».

Ο Γάλλος ΥΠΕΞ αναφέρθηκε επίσης στη συνομιλία που είχε με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι η Ουάσινγκτον αποκλείει την στρατιωτική επιλογή. «Απέκλεισε το ενδεχόμενο ότι μπορεί να φανταστεί κανείς ότι θα μπορούσε να συμβεί στη Γροιλανδία ό,τι συνέβη στη Βενεζουέλα», σημείωσε.

Χθες, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει πιθανές επιλογές για τον έλεγχο της Γροιλανδίας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η χρήση του αμερικανικού στρατού.

Νωρίτερα, οι ηγέτες της Γαλλίας, Γερμανίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Ιταλίας, Ισπανίας, Πολωνίας και Δανίας είχαν εκδώσει κοινό ανακοινωθέν, υπογραμμίζοντας ότι «η Δανία και η Γροιλανδία, και μόνο αυτές, μπορούν να αποφασίζουν για θέματα που αφορούν τη Δανία και τη Γροιλανδία».

«Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της και μόνο η Δανία και η Γροιλανδία μπορούν να αποφασίσουν για τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις τους», αναφέρουν οι ευρωπαίοι ηγέτες.

Στο ίδιο ανακοινωθέν τονίζεται: «Δεν θα σταματήσουμε να υπερασπιζόμαστε τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών στις οποίες περιλαμβάνεται η κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα και το απαραβίαστο των συνόρων».

Η Γροιλανδία αποτελεί μέλος του ΝΑΤΟ, και η Συμμαχία έχει ξεκαθαρίσει ότι η Αρκτική είναι περιοχή προτεραιότητας. Οι ευρωπαϊκοί σύμμαχοι εντείνουν τη συνεργασία τους για την ασφάλεια στην περιοχή, η οποία «πρέπει να επιτευχθεί συλλογικά, σε συντονισμό με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών», καταλήγει το κοινό ανακοινωθέν.