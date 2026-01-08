Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει να πληρώσει έως και 100.000 δολάρια σε κάθε κάτοικο της Γροιλανδίας, προκειμένου να πουλήσουν τη χώρα τους στις ΗΠΑ.

Το πρακτορείο Reuters προχώρησε στη συγκεκριμένη αποκάλυψη, σημειώνοντας ότι εξετάζεται από την αμερικανική κυβέρνηση ως εναλλακτική για να μην υπάρξει στρατιωτική παρέμβαση, καθώς σε αυτή την περίπτωση η Αμερική θα χτυπούσε τη συμμαχική Δανία.

Πηγές του Λευκού Οίκου δήλωσαν ανώνυμα ότι η προσάρτηση της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ, όχι μόνο δεν έχει ξεχαστεί, αντιθέτως μπορεί να απασχολήσει έντονα την επικαιρότητα, αφού ο Τραμπ πιστεύει ότι μπορεί να εφαρμόσει ανεμπόδιστα την εξωτερική πολιτική του μετά τη σύλληψη του Μαδούρο στη Βενεζουέλα.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, μιλώντας στο Fox News υποστήριξε ότι η Γροιλανδία αποτελεί μια «κρίσιμη» περιοχή για την άμυνα των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι σε πιθανές ρωσικές ή κινεζικές πυραυλικές απειλές.

Επίσης, ισχυρίστηκε ότι η χώρα πρέπει να γίνει αμερικανικό έδαφος, γιατί η Ευρώπη και η Δανία, στην οποία ανήκει το νησί της Αρκτικής, «δεν έχουν κάνει καλή δουλειά» όσον αφορά την ασφάλεια της περιοχής.

Σημειώνεται ότι οι 57.000 κάτοικοι της Γροιλανδίας όχι μόνο δεν θέλουν να ενταχθούν στις ΗΠΑ, αλλά ζητούν να είναι ανεξάρτητο κράτος.

«Αρκετά πια… Τέρμα οι φαντασιώσεις για προσάρτηση», έγραψε ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Jens-Frederik Nielsen σε ανάρτησή του στο Facebook την Κυριακή, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε στους δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσουν το νησί.

Ακόμη, οι ηγέτες στην Κοπεγχάγη και σε όλη την Ευρώπη αντέδρασαν με περιφρόνηση στα αμερικανικά σχόλια. Την Τρίτη, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Πολωνία, η Ισπανία, η Βρετανία και η Δανία εξέδωσαν κοινή δήλωση, στην οποία αναφέρουν ότι μόνο η Γροιλανδία και η Δανία μπορούν να αποφασίζουν για θέματα που αφορούν τις σχέσεις τους.