Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τρολάρουν τις ορέξεις του προέδρου των ΗΠΑ με παιχνιδιάρικες εναλλακτικές για την προάσπιση της Γροιλανδίας. Η εμμονή του προέδρου Τραμπ να διεκδικήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας έχει εμπνεύσει πολύ κόσμο και ιδιαίτερα τους διαδικτυακούς χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Μπορεί η Δανία να μην έχει στρατό ισάξιο με τον αμερικανικό, για να προασπιστεί την Γροιλανδία, έχει όμως κάτι άλλο. Έχει μια αξιοσημείωτη παράδοση σε παιχνίδια που κατακτούν τις καρδιές μικρών και μεγάλων φίλων των κατασκευών και της συναρμολόγησης. Και το διαδίκτυο βρήκε αυτόν τον ευφάνταστο τρόπο να σχολιάσει τα τεκτενόμενα με μια δόση παιχνιδιάρικου χιούμορ.