Το 112 έστειλε μήνυμα στην Ήπειρο, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα, αλλά και για κατολισθήσεις.
Το μήνυμα έγραφε:
«Ενεργοποίηση 112
Εκδήλωση έντονων καιρικών και κατολισθητικών φαινομένων μέχρι τις πρωινές ώρες της 08/01/2026 σε περιοχές της #Περιφέρειας_Ηπείρου. Προσοχή στις μετακινήσεις σας.
Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) January 7, 2026
🆘 Εκδήλωση έντονων καιρικών και κατολισθητικών φαινομένων μέχρι τις πρωινές ώρες της 08/01/2026 σε περιοχές της #Περιφέρειας_Ηπείρου. Προσοχή στις μετακινήσεις σας.
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki…