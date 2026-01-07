Το 112 έστειλε μήνυμα στην Ήπειρο, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα, αλλά και για κατολισθήσεις.

Το μήνυμα έγραφε:

«Ενεργοποίηση 112

Εκδήλωση έντονων καιρικών και κατολισθητικών φαινομένων μέχρι τις πρωινές ώρες της 08/01/2026 σε περιοχές της #Περιφέρειας_Ηπείρου. Προσοχή στις μετακινήσεις σας.

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».