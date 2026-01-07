«Ήταν μια κακή στιγμή, μια λάθος στιγμή», είπε ο αδερφός του 16χρονου που κατηγορείται για τον θάνατο του 17χρονου στις Σέρρες.

Σε δηλώσεις που έκανε, ανέφερε ότι ο αδερφός του δεν ήθελε να σκοτώσει τον άλλο ανήλικο, υποστηρίζοντας ότι κλαίει στα κρατητήρια για την τροπή που πήρε η επίθεσή του.

«Ο αδερφός μου δεν ήταν ποτέ τέτοιο παιδί. Λυπούμαστε πολύ για την οικογένεια του παιδιού. Δεν είμαστε σε καλύτερη κατάσταση», είπε χαρακτηριστικά.

«Ο αδερφός μου δεν ήθελε να γίνει αυτό το πράγμα και μέσα στα κρατητήρια κλαίει για αυτό το παιδί που χάθηκε. Ήταν μια κακή στιγμή, μια στιγμή λάθος», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Επίσης, η μητέρα του 16χρονου προχώρησε κι αυτή σε δηλώσεις, αναφέροντας:

«Ζητώ συγγνώμη αν και είναι πολύ λίγο για τους γονείς. Ο γιος μου αν φταίει θα πληρώσει, θα φυλακιστεί. Ξέρω τον θυμό τους, καλύτερα ας δικαστώ εγώ, γιατί ίσως έπρεπε να είχα βάλει περισσότερα όρια».

Το κατηγορητήριο

Νωρίτερα, η εισαγγελέας άσκησε στον 16χρονο ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Επιπλέον, ο ανήλικος παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην ανακρίτρια Σερρών, από την οποία πήρε προθεσμία για την Παρασκευή.

Σημειώνεται ότι δικογραφία σχηματίστηκε και εις βάρος της 47χρονης μητέρας του συλληφθέντα, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Η ιατροδικαστική έδειξε βαριές κακώσεις στο κεφάλι και στο σώμα του 17χρονου που έχασε τη ζωή του.

Συγκεκριμένα, η ιατροδικαστική έρευνα διαπίστωσε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη εσωτερικών οργάνων στη σορό του ανήλικου. Τα συμπεράσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης θα ενσωματωθούν στη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του 16χρονου για ανθρωποκτονία με πρόθεση.