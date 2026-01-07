Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σερρών οδηγείται σήμερα, Τετάρτη 7/1 ο 16χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό 17χρονου. Εις βάρος του ανήλικου αγοριού έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και η 47χρονη μητέρα του, η οποία βαρύνεται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ο ανήλικος φέρεται να ομολόγησε προανακριτικά την επίθεση στον 17χρονο, υποστηρίζοντας ότι εξοργίστηκε όταν πληροφορήθηκε ότι το θύμα έστειλε μήνυμα σε μία κοπέλα, η οποία συνδέεται με τον ίδιο.

Το σημείο όπου έγινε ο φονικός καβγάς

Ο καβγάς και το χτύπημα στο κεφάλι

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρικό σημείο των Σερρών και ειδικότερα στο προαύλιο της Μητρόπολης, που αποτελεί συχνά σημείο συνάντησης νέων, τη Δευτέρα 5/1.

Οι δύο νεαροί διαπληκτίστηκαν αρχικά και κατά τον καβγά ο 16χρονος κατάφερε ισχυρό χτύπημα στο κεφάλι του παθόντα.

Φέρεται πως η αφορμή του καβγά, όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ ήταν ένα μήνυμα που είχε στείλει ο 17χρονος στην κοπέλα του 16χρονου.

«Αν τα χαλάσεις με τον Ανδρέα (16χρονος), να τα φτιάξεις μαζί μου. Δεν είναι καλό παιδί», φαίνεται να έγραφε το εν λόγω μήνυμα.

Ο 17χρονος μετά τον καβγά ζήτησε από τους φίλους του να τον συνοδεύσουν στο σπίτι του, καθώς αισθάνθηκε αδιαθεσία. Φτάνοντας στην πολυκατοικία όπου διέμενε, ο ανήλικος, αντί να ανεβεί στο σπίτι, κατέβηκε από τα σκαλιά σε υπαίθριο υπόγειο χώρο της οικοδομής. Στο σημείο αυτό εντοπίστηκε το πρωί των Θεοφανίων, χωρίς τις αισθήσεις του, από τα δύο αδέλφια του, την ώρα μάλιστα που ο πατέρας του βρισκόταν στο αστυνομικό τμήμα για να δηλώσει την εξαφάνιση του γιου του.

Ακολούθησαν προσπάθειες ΚΑΡΠΑ για να επανέλθει ο νεαρός, ενώ ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Σερρών, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό του.

Στη Θεσσαλονίκη η σορός του 17χρονου

Η σορός του 17χρονου θα μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη, όπου θα διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση και νεκροψία -νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθεί ποια χτυπήματα ήταν μοιραία και η ακριβής αιτία θανάτου.

Η σύλληψη το 2024 και το δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον του 16χρονου

Ο 16χρονος συλληφθείς προέρχεται από δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον, ενώ τον Ιούνιο του 2024 είχε συλληφθεί για μικροποσότητα κάνναβης. Τότε είχε διαταχθεί κοινωνική έρευνα από την αρμόδια δικαστική Αρχή για τις συνθήκες διαβίωσης.

Στον ίδιο είχε επιβληθεί αναμορφωτικό μέτρο – ειδικότερα ανατέθηκε προσωρινά η επιμέλειά του στο τμήμα επιμελητών ανηλίκων.

Η αστυνομία έχει στη διάθεσή της οπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής. Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν θα προκύψουν και άλλες ευθύνες.