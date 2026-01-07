Ανατριχίλα προκαλούν οι πληροφορίες που βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας και αφορούν τον θάνατο ενός 17χρονου στις Σέρρες που έχασε τη ζωή του μετά από χτύπημα στο κεφάλι από έναν 16χρονο.

Ο καβγάς που οδήγησε στον θάνατο του αγοριού έγινε τη Δευτέρα 5/1 το βράδυ και όλα ξεκίνησαν από ένα κατάστημα κοντά στη Μητρόπολη Σερρών.

Ο 16χρονος βρήκε εκεί τον 17χρονο και του ζήτησε να βγει έξω από το κατάστημα ενώ στη συνέχεια, στα σκαλιά της εκκλησίας φέρεται να έδωσε τα φονικά χτυπήματα – και την αγκωνιά στο κεφάλι που ήταν μοιραία.

Εικόνα από το σημείο της τραγωδίας

Ο 17χρονος ο οποίος είχε μέχρι τότε τις αισθήσεις τους σηκώθηκε και πήγε με την παρέα του στο σπίτι του, με κανέναν να μην επικοινωνεί το γεγονός. Ο 17χρονος όμως δεν μπόρεσε να μεταβεί στο δωμάτιό του, πήγε στο υπόγειο και την επόμενη μέρα η αδερφή του τον βρήκε νεκρό στο υπόγειο, έχοντας καταλήξει από τα τραύματά του.

Νωρίτερα το πρωί οι γονείς του άτυχου 17χρονου δήλωσαν την εξαφάνισή του στην αστυνομία, άρχισαν να τον αναζητούν παντού και λίγη ώρα αργότερα η αδελφή του τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του στο υπόγειο της πολυκατοικίας.

Αιτία, σύμφωνα με τον φερόμενο ως δράστη για τον ξυλοδαρμό, ήταν ένα μήνυμα που έστειλε ο 17χρονος σε μία κοπέλα.

Το ποινικό παρελθόν του 16χρονου και το οικογενειακό του περιβάλλον

Ο 16χρονος σύμφωνα με πληροφορίες προέρχεται από μία οικογένεια χρηστών ναρκωτικών με τον πατέρα του να έχει φύγει από τη ζωή πριν από λίγους μήνες.

Ο ανήλικος, όπως μετέδωσε το πρωί της Τετάρτης 7/1 η εκπομπή του MEGA «Κοινωνία Ώρα MEGA» έχει συλληφθεί άλλη μία φορά για ναρκωτικά ενώ ο αδερφός του φαίνεται πως έχει απασχολήσει πολλές φορές τις Αρχές.

Η επιμέλεια του 16χρονου είναι υπό τον εισαγγελέα, καθώς οι δύο γονείς του είχαν κριθεί ακατάλληλοι.

Για τον θάνατο του 17χρονου έχει συλληφθεί και η μητέρα του 16χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, και θα οδηγηθεί και εκείνη στον εισαγγελέα σήμερα, όπως και ο φερόμενος ως δράστης.