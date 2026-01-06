Ένας 17χρονος βρέθηκε νεκρός από ξυλοδαρμό στην πόλη των Σερρών και η είδηση αυτή έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 17χρονος βρισκόταν χθες το βράδυ μαζί με έναν φίλο του σε κατάστημα. Έξω από το κατάστημα συνάντησε έναν 16χρονο, με τον οποίο φέρεται να λογομάχησε.

Πληροφορίες που εξετάζει η ΕΛΑΣ αναφέρουν ότι η αιτία του καβγά ήταν μία κοπέλα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο 16χρονος φέρεται να χτύπησε τον 17χρονο, ενώ στη συνέχεια οι δύο ανήλικοι πήραν ξεχωριστούς δρόμους. Το θύμα φαίνεται πως ανέφερε στον φίλο του ότι αισθάνεται αδιαθεσία και όταν επέστρεψε στο σπίτι κατευθύνθηκε στο υπόγειο της πολυκατοικίας.

Σε αυτό το σημείο εντοπίστηκε το πρωί νεκρός από την αδελφή του. Λίγη ώρα νωρίτερα οι γονείς του είχαν δηλώσει την εξαφάνισή του στην αστυνομία.

Ο 16χρονος κρατείται από την αστυνομία.