Ένα σοβαρό επεισόδιο βίας σημειώθηκε στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας το βράδυ της Τετάρτης 07/01 όταν μια ομάδα περίπου 15 ατόμων που ξεκίνησε με λεκτική αντιπαράθεση, η οποία όμως σύντομα εξελίχθηκε σε σωματική σύγκρουση. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού χρησιμοποιήθηκαν αιχμηρά αντικείμενα, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Το σημείο μετατράπηκε σε σκηνικό απόλυτης φρίκης. Δύο άτομα τραυματίστηκαν, με τη συμπλοκή να αφήνει πίσω της εικόνες σοκ και απόλυτης αναστάτωσης. Περίοικοι, έντρομοι από τις σκηνές που εκτυλίσσονταν μπροστά στα μάτια τους, ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές, ενώ κάποιοι κλείστηκαν στα σπίτια τους φοβούμενοι για τη ζωή τους, σύμφωνα με το τοπικό μέσο evima.gr.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν εσπευσμένα στο σημείο, προσπαθώντας να επιβάλουν την τάξη και να βάλουν τέλος στη βία.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι αρχές προσπαθούν να ρίξουν φως στα αίτια του αιματηρού επεισοδίου.