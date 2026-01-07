Η ΕΠΟ έκανε δεκτή την έφεση της Καλαμάτας μετά την απαγόρευση μεταγραφών που είχε επιβληθεί από τη FIFA και έτσι η πρωτοπόρος του Νοτίου Ομίλου της Super League 2 μπορεί να κάνει κανονικά μεταγραφές.

Οι άνθρωποι της «μαύρης θύελλας», η οποία έχει ως στόχο φέτος την άνοδο στη Stoiximan Super League, δήλωναν σίγουροι ότι θα λυθεί το πρόβλημα που προέκυψε με την τιμωρία από τη FIFA και όντως λύθηκε, με τη σχετική ανακοίνωση της ΕΠΟ να αναφέρει τα εξής…

«Το Όργανο Εφέσεων Αδειοδότησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κατά τη συνεδρίασή του της 7ης Ιανουαρίου 2026 εξέτασε την έφεση τής ΠΑΕ της Β’ Εθνικής Κατηγορίας (Super League 2) «Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2019 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

Δέχεται τυπικά, ομόφωνα, και κατ’ ουσίαν την από 30.12.2025 έφεση.

Ακυρώνει και εξαφανίζει την εκκαλουμένη απόφαση.

Δέχεται την ακύρωση της ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας στην ΠΑΕ με την επωνυμία «Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2019 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τη διοργάνωση του Ελληνικού Πρωταθλήματος Β’ Εθνικής Επαγγελματικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου (Super League 2) για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026».