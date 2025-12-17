Πρόβλημα, και μάλιστα σοβαρό, για την Καλαμάτα, η οποία είναι πρωτοπόρος στον Νότιο Όμιλο της Super League 2, καθώς της επιβλήθηκε απαγόρευση μεταγραφών από τη FIFA.

Η «μαύρη θύελλα» θέλει να εξασφαλίσει φέτος την άνοδο για τη Stoiximan Super League και έχει μπει καλά στη σεζόν, καθώς είναι στην 1η θέση της βαθμολογίας του Νοτίου Ομίλου. Δεν είναι καλά, όμως, τα νέα που ήρθαν από τη FIFA.

Η Καλαμάτα τιμωρήθηκε με απαγόρευση μεταγραφών όχι μόνο για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, αλλά για τις επόμενες τρεις, με την παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία να μην έχει εξηγήσει, όπως λένε οι άνθρωποι της Καλαμάτας, για ποιο λόγο αποφασίστηκε κάτι τέτοιο.

Η διοίκηση του συλλόγου θα επικοινωνήσει με τη FIFA και θα κάνει ό,τι πρέπει ώστε να λυθεί αυτό το θέμα και να μην υπάρξει εμπόδιο στην προσπάθεια της ομάδας για εξασφάλιση της ανόδου.