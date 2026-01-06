Στο Παρίσι βρίσκεται από το μεσημέρι της Τρίτης (06.01.2026) ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στη διεθνή συνάντηση της αποκαλούμενης «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία. Τον Έλληνα πρωθυπουργό υποδέχθηκε θερμά στο Ελιζέ ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, όπως και τους υπόλοιπους 33 ηγέτες που συμμετέχουν στις εργασίες της συνόδου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφιξή του είχε και ένα τετ α τετ με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, αλλά και με τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου, όπως δείχνουν και οι πρώτες φωτογραφίες.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ελιζέ μαζί με τους Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ

Η λεγόμενη «Συμμαχία των Προθύμων», δηλαδή των Ευρωπαίων συμμάχων του Κιέβου, ετοιμάζεται να επιβεβαιώσει ότι η μελλοντική «πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία» θα ενισχυθεί από «μια δέσμευση των ΗΠΑ να υποστηρίξουν τη δύναμη σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης» μετά από μια πιθανή κατάπαυση του πυρός, όπως αναφέρεται στο προσχέδιο της κοινής διακήρυξης από τη σύνοδο κορυφής του Παρισιού που περιήλθε στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου.

Δείτε φωτογραφίες