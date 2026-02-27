«Τρία χρόνια μετά την τραγωδία, η πληγή είναι ανοιχτή και το αίτημα για αλήθεια και δικαιοσύνη είναι καθολικό, όπως καθολική είναι και η ανάγκη να εμπιστευόμαστε τους θεσμούς», τόνισε σήμερα από το βήμα της Βουλής, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, στην επετειακή αναφορά της στη μνήμη των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών.



Η Υπουργός επισήμανε ότι «στην υπόθεση των Τεμπών το κράτος δεν λειτούργησε όπως όφειλε. Και όταν το κράτος δεν λειτουργεί όπως οφείλει, η κυβέρνηση έχει ευθύνη», υπενθυμίζοντας τα λόγια του Πρωθυπουργού: «Η χώρα συγκρούστηκε με τον χειρότερο εαυτό της. Βγήκε από τις ράγες, λυγίζοντας κάτω από το βάρος μιας κρυμμένης πραγματικότητας».

Για να συμπληρώσει με νόημα η κυρία Μιχαηλίδου: «Από κει και πέρα όμως, κάθε προσπάθεια να ανακαλύψουμε δράκους και τέρατα κάτω από τα συντρίμμια ενός μοιραίου τρένου, για να βαθύνουμε έναν πόνο ανείπωτο, να εντείνουμε τη φωτιά του θυμού που γεννά η αδικία, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την αναζήτηση της αλήθειας. Είναι στυγνή εργαλειοποίηση που δεν ωφελεί κανέναν. Δεν ωφελεί καν αυτούς που την επιχειρούν».

Τόνισε δε ότι «ο συλλογικός πόνος δεν χρειάζεται νέους και δη ανυπόστατους φόβους. Χρειάζεται πράξεις. Πράξεις που βελτιώνουν τις υποδομές, πράξεις που κάνουν τους μηχανισμούς λειτουργικούς, πράξεις που κάνουν το κράτος πιο αξιόπιστο», προσθέτοντας ότι «η κυβέρνηση διασφάλισε όλες τις προϋποθέσεις ώστε η δικαιοσύνη να προχωρήσει γρήγορα και ανεμπόδιστα. Θεσμικές, δικονομικές και τεχνικές ενέργειες επιτάχυναν τις διαδικασίες και διευκόλυναν τη διερεύνηση κάθε πτυχής της τραγωδίας. Σε λίγες ημέρες, στις 23 Μαρτίου, ξεκινάει η δίκη και αυτό είναι ένας πραγματικός άθλος για την ελληνική Δικαιοσύνη».

Επίσης, είπε ότι «την ίδια στιγμή η Πολιτεία δουλεύει ώστε τα τρένα να είναι καλύτερα και πιο ασφαλή. Πριν λίγες ημέρες, ξεκίνησε η λειτουργία της ψηφιακής παρακολούθησης του σιδηροδρόμου, ενώ μέσα σε αυτό το καλοκαίρι ολοκληρώνονται τα συστήματα τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης και καθιερώνεται νέο σύστημα εκπαίδευσης των υπαλλήλων του ΟΣΕ, ενώ σταδιακά έως το 2027 παραδίδονται 23 ολοκαίνουρια τρένα στη χώρα μας».



Υπογράμμισε δε ότι «η συγγνώμη, δεν αρκεί. Είναι αυτονόητη και διαρκής. Αλλά δεν αρκεί. Η Πολιτεία, οφείλει να μελετά τις αποτυχίες της και να μαθαίνει από αυτές. Να διορθώνει τις ανεπάρκειές της και να βελτιώνεται. Μονάχα έτσι, έχει νόημα η συγγνώμη μας».



Η υπουργός, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σημείωσε αναφορικά με τη σημασία της δίκης: «Η Δικαιοσύνη δεν είναι εκδίκηση. Ούτε και μια τυπική διαδικασία που «κλείνει» μια υπόθεση. Είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Η Δικαιοσύνη, είναι κάθαρση. Ο χρόνος που η αλήθεια αναμετράται με την ευθύνη, που βάζει τέλος σε μια οδυνηρή αγωνία της αβεβαιότητας και αποδίδει στον καθένα και στην καθεμία, αυτό που του αναλογεί. Σε ένα Κράτος δικαίου, η αλήθεια δεν αποκαλύπτεται στον θόρυβο. Αποδεικνύεται σε μια δημόσια δίκη βασιζόμενη σε στοιχεία και όχι σε εικασίες».



Τέλος, κλείνοντας την ομιλία της, η Δόμνα Μιχαηλίδου είπε ότι «είναι η στιγμή που πρέπει να μείνουμε ενωμένοι ακόμα κι αν διαφωνούμε. Γιατί πάνω από τη διαφωνία, υπάρχει μια ενότητα. Και ποια είναι αυτή η ενότητα; Ότι δεν πρέπει ξανά να συμβεί το κακό» για να προσθέσει εμφαντικά «το δηλώνω ως πολιτικός. Το διεκδικώ όμως, ως νέα μητέρα που δεν θέλει να φοβάται να μετακινηθεί το παιδί της με τα τρένα. Το οφείλουμε στους 57 νεκρούς».